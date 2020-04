Möjligheten att installera Google Play i Huawei P40 Pro är nu borta

Vi redogjorde, när vi testade Huawei P40 Pro, för ett inofficiellt sätt att installera Googles ramverk, appbutik och Googles egna appar i även de Huawei-telefoner som saknar Googles tjänster. Nu har den möjligheten försvunnit. Det handlade, som vi skrev om redan då, om ett inofficiellt sätt varken sanktionerat av Huawei eller Google.

När vi testade gick det till så att man laddade ner en programfil kallad Chat Partner.apk och installerade på telefonen. När vi startat programmet konstaterade det att Google Play saknades på telefonen och efter att ha svarat ja på en enkel fråga om att fixa det fanns plötsligt butiken inklusive Googles ramverk på telefonen. Processen gick på bara någon knapp minut.

Inte officiell

Att det handlade om en inofficiell metod stod dock klart och när jag loggade in på mitt Google-konto identifierade sig telefonen som först en Honor 8 och sen som om jag loggat in från en Oneplus 5. När jag väl loggat in så fungerar dock allt nästan som i en vanlig telefon med Googles tjänster installerade från start. Youtube, Google Maps, Google Foto och alla appar som kräver Googles tjänster fungerar, inklusive att skicka ljud och bild via Chromecast. Enda undantaget var Google Pay där jag bara möttes av ett felmeddelande.

Idag när vi provar samma sak låser sig istället appen i sin startskärm och gör sedan inget mer. Man kan säkert räkna med att liknande lösningar kommer att dyka upp framöver, men liksom Chat Partner.apk är risken stor att de blir kortvariga. Man ska alltså inte räkna med att få Googletjänster och Google Play i sin nya Huawei-telefon utan istället utgå från att det är Huaweis egna tjänster och appbutiken App Gallery som gäller. De enda andra källorna till appar är då de andra tillgängliga appbutiker som finns, till exempel Amazon App Store och Phone Clone som är Huaweis verktyg för att föra över appar från en annan Androidmobil. Vi har endast provat detta i P40 Pro, men nyheterna gäller säkerligen även de övriga av Huaweis nya telefoner med Android och App Gallery istället för Google Play.

Ett annat möjligt sätt att få in appar i Huaweis telefoner är att ladda ner apk-filer från källor som erbjuder det, men då ska man veta dels att det är förenat med en risk eftersom avsändare inte är verifierat på samma sätt som i en appbutik, samt att många av apparna ändå inte kommer att fungera. Anledningen till det är att många appar, som Gmail och streamingtjänster som Viaplay, TV4 Play, HBO och en lång rad andra appar är beroende av Googles ramverk Google Play Services och de saknas på Huaweis nya mobiler. Det gör även att dessa appar inte stöds i Phone Clone.