Motorola bjuder in: Då kommer vikbara Razr i ny, bättre version

Det är den 9:de september som Motorola nu bjuder in press för att bevittna en lansering av bolagets nästa prestigemodell, en telefon som enligt inbjudan ska ““flip the smartphone experience once again”. Att det handlar om nya Razr med 5G är ingen långsökt slutsats.

En uppdaterad version är välkommen, med tanke på att den första modellen hade flera tydliga brister. Priset kombinerat med dåliga kameror, begränsad prestanda, en skärm som kunde vara bättre och dessutom, enligt senare tester även medioker batteritid.

Den 9:de september får vi veta mer, men en svensk lansering kan dröja ytterligare. Den första Razr lanserades först i USA och letade sig först senare till Europeiska marknaden.