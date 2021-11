Netflix lanserar mobilspel: Så här gör du för att komma igång

Netflix meddelar idag att de lanserar en ny satsning som komplement till tv-serier och filmer och det är mobilspel. Till en början är det fem spel som kommer till appen för dig som använder Android. Ios-appen har inga spel än så länge. De spel som Androidanvändare får tillgång till är Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast och Teeter Up. Målsättningen är dock att utöka utbudet och försöka pricka in alla kategorier. Netflix säger att de befinner sig i ett tidigt stadium av spelutvecklande och verkar vilja ha feedback för att se vad de ska utveckla härnäst. Det enda som krävs för att du ska kunna spela de nya spelen är ett Netflixkonto och Netflix Android-app. Det kostar alltså inget extra. När du öppnar appen i din mobil kommer spelen att dyka upp som en separat rad och en flik där du kan välja spel. Har du en surfplatta ska du kunna se en spelrad och du kan även hitta spelen under rullgardinsmenyn med kategorier. När vi på Mobilredaktionen testade så hade funktionen dock ännu inte aktiverats. Vi har kontaktat Netflix för att se när spelen kommer att finnas tillgängliga.

Spelen fungerar när de väl aktiverats på alla profiler på ditt konto. Det krävs dock att du har en vuxenprofil för att du ska kunna spela spelen och har du aktiverat en PIN-kod för att barn inte ska komma åt vuxenmaterial på Netflix så kommer de heller inte åt spelen.

Spelen laddas ner på din telefon och en del av dem kräver uppkoppling, men vissa kan spelas offline vilket gör att du kan spela dem oavsett om du sitter på ett flygplan eller åker bil/tåg och har dålig täckning.