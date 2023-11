Netflix släpper kontroversiella spel

Annons

Netflix fortsätter sin spelsatsning och utökar sitt spelbibliotek med de kontroversiella titlarna i Rockstar Games samling Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Paketet innehåller titlarna Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City och Grand Theft Auto: San Andreas, samtliga uppdaterade för mobilt spelande. Samtliga titlar, som även finns publicerade på en rad andra format, har blivit mycket hyllade men också väckt en hel del upprörda röster på grund av sitt kontroversiella innehåll.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition kommer att finnas tillgängliga från den 14 december för Netflix kunder utan extra kostnad på mobila plattformar via Apples App Store, Google Play och Netflix mobilapp.