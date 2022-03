Nothing bjuder in till event – ska berätta om nya produkterna

Nothing har skickat inbjudningar till ett event och rubriken är "The Truth", alltså sanningen. Det handlar om ett livestreamat event öppet för alla och här utlovas mer information om bolagets planer och om de nya produkter vi kan vänta oss under 2022. Mobil har tidigare rapporterat om att Nothing allt tydligare antytt att de utvecklar en Androidtelefon, men det akn även vara andra produkter på gång. Det går att anmäla sig till eventet via Nothings webbsida.

Enligt de senaste, icke bekräftade uppgifterna, så visade Carl Pei upp en prototyp av bolagets telefon under MWC-mässan, då för ett fåtal särskilt inbjudna. Det har också förekommit uppgifter tidigare om att Nothing har ettt stort antal produktkategorier de är intresserade av och att det finns många produkter i olika skeden av utveckling. Mer klarhet i detta lär vi få på eventet som genomförs den 23 mars.

Samtidigt som Nothing går ut med denna inbjudan berättar de även att de tagit in mer finansiering, nya pengar som ska användas för att utöka produktsortimentet och för att etablera en designavdelning i London, under ledning av Dysons föredetta designchef.