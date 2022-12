Nothing har börjat betatesta nya operativsystemet

Nothing meddelar att man har inlett den publika betatestningen av sitt Android 13-baserade operativsystem Nothing OS 1.5. Än så länge är beta bara släppt på den amerikanska marknaden, men Nothing säger att testningen kommer att utökas även till andra regioner inom en väldigt snar framtid. Man är även på gång att släppa de första uppdateringarna till testversionen och kommer att rulla ut dessa så snart som möjligt.

Man har dessutom korrigerat den preliminära lanseringen av den skarpa versionen av operativsystemet, från första halvåret 2023 till första kvartalet 2023.