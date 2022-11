Nothing lockar med Android 13

Det har varit en del diffusa uppgifter angående Nothings betatestning och lansering av Android 13 till deras första mobil Nothing Phone 1. Nu verkar det dock som att en inledande betatestning kan vara på ingång. Det är Nothings chef och grundare Carl Pei som via Twitter lockar med en skärmbild från en Nothing Phone 1 som kör Android 13. Även om det visar att det finns en version av operativsystemet för mobilen, så framgår det inte när det kan bli tal om en eventuell publik betatestning.

Den senaste informationen om när Nothing planerar att släppa den skarpa versionen är att det kommer att göras under det första halvåret 2023.