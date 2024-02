Nothing Phone 2a: Första officiella bilderna släppta

Annons

Nothing Phone 2a blir en billigare modell från Nothing och det har vi skrivit om förut. Nu har Nothing själva släppt de första bilderna av hur telefonen ser ut. Baserat på de, en AR-video ovan och ytterligare en bild nedan, så kan vi konstatera att Nothing fortsätter med sitt designspråk. Det är genomskinliga detaljer och vi ser även att lysdioderna i Glyph-gränssnittet lever vidare, men i något annorlunda form.

I övrigt visar bilderna att telefonen har två kameror på baksidan, lite udda placerade, så att de lite ger intrycket av att vara placerade som ögon i ett ansikte.