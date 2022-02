Nothing verkar locka med första mobiltelefonen

Carl Pei var med och grundade Oneplus, och nu verkar det som att han kommer att ta upp konkurrensen med sitt nya företag Nothing. Det har länge spekulerats i att Nothing arbetar med en rad oannonserade produkter inklusive batteripaket och surfplatta. Det har till och med bekräftats att bolaget har ett stort antal olika produkter under utveckling Nu verkar det som att Pei lockar med en mobiltelefon i och med en Tweet där han konstaterar ”Back on Android”. Denna tweet har kommenterats av både Androids och Snapdragons officiella twitterkonton, vilket skulle kunna betyda ett samarbete mellan de tre bolagen. Redan tidigare har Nothing annonserat ett officiellt samarbete med Qualcomm som står bakom Snapdragon och då sagt att det samarbetet är en förutsättning för deras kommande expansion till fler produktkategorier.

Tidigare läckor har varit inne på att Nothing ska lansera sin första mobiltelefon under första halvåret 2022, så det här kan vara en ledtråd i det sammanhanget.