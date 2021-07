Nothings första lurar får ett budgetpris

Efter att Carl Pei, som var med och grundade OnePlus, lämnat företaget startade han sitt nya företag Nothing. Nu är de på gång att visa upp sin första produkt, ett par lurar som enligt Nothing själva ska erbjuda ljudlyx till budgetpris. Lurarna heter Ear 1 och kommer att visas upp den 27 juli, men redan nu har Nothing släppt en del information om lurarna. Om bilden på den delvis transparenta luren är hur de egentliga lurarna kommer att se ut eller bara handlar om marknadsföring framgår dock inte.

Lurarna kommer att erbjuda aktiv brusreducering och varje lur innehåller tre stycken mikrofoner för att samla in och bearbeta ljud från omgivningen och användarens tal. Enligt Pei kommer Ear 1 att kunna konkurrera med exempelvis AirPods Pro, trots att dessa prismässigt sett kommer att ligga drygt 2,5 gånger högre. När Ear 1 släpps kommer priset att ligga på 99 euro, vilket borde resultera i ett svensk pris på en liten bit över tusenlappen, och säljas primärt online i Europa, Indien och USA.