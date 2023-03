Nu vill Meta stoppa intimbilder med ungdomar

Meta meddelar att man lanserar plattformen Take it Down tillsammans med Pornhub, OnlyFans och Yubo. Take it Down som proaktivt ska hjälpa till att förhindra att ungas intima bilder sprids online, både genom att hjälpa barn som är under 18 år men också vuxna med ungdomar som misstänker att bilder på deras barn sprids online.

Tjänsten kan användas av de under 18 år, föräldrar till barn och unga och personer som tror att bilder på dem som togs när de var under 18 år nu finns på internet.

Om man är orolig så kan man på tjänsten skapa en hash, vilket kan beskrivas som ett unikt fingeravtryck av digitala data, bestående av bilder och videos. Denna hash läggs sedan till i Take it Downs databas, och företagen som är med i initiativet jämför sedan bilder och videor mot denna hash-databas. Om en uppladdning matchar en registrerad hash blockas den. Användarna behöver alltså inte ladda egna bilderna till tjänsten.