Ny streamingtjänst lanseras i Sverige inom kort

Det är en lång rad aktörer som bidrar med innehåll till den nya streamingtjänsten. I Sky Showtime ska det samlas filmer, exklusiva serier som bara går att se på där, drama, barn- och familjeproduktioner, dokumentärer och lokalt innehåll. Det är den befintliga syreamingtjänsten Paramount Plus i Sverige som kommer att kompletteras med innehåll från fler aktörer och under nästa år därmed byta namn från Paramount Plus till Sky Showtime. Under hösten kommer Paramount Plus släppa nya säsonger av till exempel Yellowstone och Dexter: New Blood för att sedan under 2022 övergå till att även inkludera innehåll från från bland andra NBC Universal, Sky Studios, Peacock och Nickelodeon då under namnet Sky Showtime.

Mer detaljer om vilket innehåll som kommer bli tillgängligt i den nya tjänsten och vad priset för ett abonnemang kommer bli ska Sky Showtime presentera senare.