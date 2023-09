Nya tecken på att Samsung Galaxy S23 FE är nära förestående

Annons

Samsungs Galaxy FE-serie, som ska ta egenskaper från toppmodellerna till en prisklass strax därunder, har haft en tillvaro på drift. Galaxy S21 FE anlände sent, strax före S22 lanserades, och S22 FE uteblev helt. Men mängden rykten som talar om Samsung Galaxy S23 FE gör det svårt att tro annat än att den kommer någon gång snart under hösten.

Av de två senaste läckorna sägs den ena vara på officiella pressbilder ab Galaxy S23 från Samsung. Bilderna visar inga överraskningar, det är en telefon som är rätt lik Samsung Galaxy S23 Plus. Det andra är inte en läcka i strikt bemärkelse, utan det är e-handelssajten Flipkart i Indien som helt sonika lagt in mobilen i sitt sortiment med ett "coming soon".

Om vi får tro tidigare läckor kommer Samsung Galaxy S23 FE att ha en 6,4 tums 120 Hz Oledskärm, chipsetet Exynos 2200 (samma som satt i Galaxy S22-familjen) och en huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 12 megapixel och en zoomkamera på 8 megapixel. Priset väntas hamna någonstans runt 8500 kronor.

