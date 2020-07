Nytt abonnemang från Spotify: Billigare Premium när ni är två

Istället för att betala 99 kronor per person ger abonnemanget Spotify Duo dig och den du bor med samma sak för totalt 139 kronor i månaden. Spotify utökar alltså abonnemangsfloran. Tidigare har Spotify utöver det vanliga Spotify Premium för 99 kronor per månad även erbjudit familjeabonnemang för 169 kronor per månad för upp till sex användare. Nu kompletterar man det erbjudandet med Duo som alltså passar den mindre familjen.

Separata bibliotek och spellistor

Abonnemanget Spotify Duo ger två användare varsitt Premium-konto med allt vad det innebär av reklamfri lyssning, egna separata spellistor och musiksamlingar. Dessutom får båda två en anpassad spellistor som skapas baserat på bådas musiksmak.

De par som redan idag har separata Spotify Premium-konton kan göra om dessa till Duo-konton och givetvis kan även den som idag har gratisversionen av Spotify uppgradera till Duo och behålla de spellistor man redan gjort.

Fyra Premium-alternativ

Spotify Duo finns tillgängligt i Sverige från och med idag den 1 juli. Utöver gratisversionen av Spotify finns nu alltså Spotify Premium för 99 kronor (en användare), Spotify Family för 169 kronor (upp till sex användare), Spotify Student för 49 kronor (en användare) och Spotify Duo för 139 kronor (två användare).