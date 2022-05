Officiellt: Nu kommer Chromecast med Google TV till Sverige

Chromecast med Google TV lanserades redan hösten 2020, men det är först nu som den officiellt kommer till Sverige. Samtidigt släpper Google sin TV-app även för Ios.

I grunden handlar Chromecast fortfarande om att få upp ditt innehåll på en större skärm. Du kan alltså fortfarande skicka ljud och bild från din mobil till nya Chromecast precis som förut. Den erbjuder dock en hel del annat också. Fjärrkontrollen är den mest påtagliga nyheten och det är enligt Google något som många användare saknat.

Fjärrkontrollen innebär att du kan använda Google Assistant för att välja vad du ska se och det finns även förprogramerade knappar för Youtube och Netflix. Netflix-knappen är fast, så den kan bara leda till just Netflix medan Youtubeknappen kan ställas in så den antingen leder till Youtube, Youtube Kids eller Youtube Music. Utöver underhållning kan assistenten och gränssnittet i teven användas för att styra enheter i det smarta hemmet som har stöd för det.

Med den nya fjärrkontrollen följer även möjligheten att navigera i gränssnittet som syns på teven. Att navigera i Google TV helt enkelt. Där, samlat på din skärm, finns dina köpta filmer och innehåll från flera olika streamingtjänster. I Sverige inkluderas från start Youtube, Netflix, Disney Plus, Viaplay, SVT, TV4, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Discovery Plus och HBO Max. Google introducerar även personliga konton och rekommendationer i Google TV, så varje familjemedlem kan ha ett eget konto kopplat och därmed få personliga rekommendationer baserat på vad de tittat på tidigare. Utöver detta finns även en lång rad appar att ladda ner, men just rekommendationsmotorn är begränsad till de appar vi nyss angav.

Play Filmer blir Google TV

I samband med att Google släpper Chromecast och Google TV i Sverige kommer även appen Google Play Filmer-appen för Ios uppgraderas till Google TV, något som redan skett i Androidmobiler. Det här innebär att du också kan fortsätta tittandet mellan olika enheter på ett enklare sätt. Lägger du till en serie eller film i listan över vad du vill se i mobilen syns den även på kontot i teven när du kommer hem.

Precis som med äldre Chromecast kan du skapa högtalargrupper och spela innehåll på både Nest-högtalare och teven samtidigt, men du kan inte para Nesthögtalare (eller till exempel Sonos eller andra högtalare) för att spela upp tevens ljud på. Där är du istället hänvisad till tevens vanliga högtalare.

Nya Chromecast har stöd för 4K HDR i upp till 60 bilder per sekund och finns till förköp från och med den 31 maj. Sedan finns den tillgänglig att köpa från 21 juni och priset är 769 kronor.