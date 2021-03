Oneplus 9 Pro visas upp av Oneplus själva

Läckor i all ära, men nu verkar dock Oneplus ha tröttnat på sådana och visar själva upp Oneplus 9 Pro, trots att den officiella presentationen är satt till den 23 mars.

Oneplus har tidigare bekräftat att telefonen kommer att ha en kamera med ultravidvinkel på 50 megapixel som utnyttjar den nya Sony IMX766-sensorn, plus en 48MP Sony IMX789-sensor som kan spela in 4K-video med 120 bilder per sekund. De har även samarbetat med kameratillverkaren Hasselblad för en funktion som kallas Natural Color Calibration.

Oneplus 9 Pro utnyttjar en Snapdragon 888 som systemchipp tillsammans med 12 gigabyte arbetsminne och upp till 256 gigabyte lagringsutrymme. Enligt läckor kommer batteriet att ha en kapacitet på 4500 mAh och ha stöd för snabbladdning på 65W.