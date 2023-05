Pei släpper information om Nothing Phone 2 – ska utmana Iphone

Det har förekommit en del läckor om Nothings kommande modell Nothing Phone 2. Nu har Nothings grundare Carl Pei själv berättat mer om den kommande mobilen, samt hur man har tänkt att ta sig in på den amerikanska marknaden och ta upp konkurrensen med Iphone.

Det är i en intervju med publikationen Forbes som Pei säger att en av anledningarna till att Iphone vinner mark jämtemot Android är att det inte finns några spännande alternativ, framför allt inte för den yngre generationen. Det vill man ändra på när man går in på den amerikanska marknaden, och i ryggen har man att Nothing, enligt företaget själva, har tre till fyra gånger fler användare som har lämnat Iphone och gått över till Nothing, jämfört med hur många som lämnat Iphone för andra märken.

Pei bekräftar också att Nothing Phone 2 kommer att använda en Snapdragon 8 Plus Gen 1 eftersom man anser att det är en mer beprövad processor än Gen 2-versionen. Den kommer också att ha ett batteri på 4700 mAh.

Nothing Phone 2 ska enligt Pei lanseras globalt i juli. Tidigare har man bara sagt "under sommaren".