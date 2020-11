Pokémon Go slår nytt rekord – trots Corona och lockdowns

Analysföretaget Sensor Tower rapporterar att enligt deras bedömningar har spelare över hela världen spenderat 1 miljard dollar, drygt 9 miljarder kronor, på mikrotransaktioner i spelet under årets tio första månader. Det är 30 procent mer än under samma period 2019 och 11 procent mer än vad spelet drog in under hela 2019, som var ett rekordår. Totalt har Pokémon Go haft intäkter på drygt 4,2 miljarder dollar, runt 37 miljarder kronor, sedan spelet lanserades sommaren 2016.

Trots detta bedöms spelet enligt Sensor Tower bara vara det tredje mest intäktsbringande mobilspelet efter PUBG Mobile och Honor of Kings.