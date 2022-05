Qualcomm presenterar nyheter

Qualcomm har på det kinesiska sociala nätverket Weibo bekräftat att man kommer att presentera nya produkter på en visning den 20 maj.

En av de troligaste nya produkterna är uppföljaren till deras systemkrets Snapdragon 8 Gen 1. Den som har gått under ryktesnamnet Snapdragon 8 Gen 1+ eller Snapdragon 8 Gen 1 Plus, och tros vara den krets som ska driva Samsungs kommande vikbara enheter. Det har även ryktats om att tillverkningen av den processorn inte kommer att utföras av TSMC som tidigare utan av just Samsung.

En annan gissning är att man även kommer att visa upp en enklare version av Snapdragon 8 Gen 1 med namnet Snapdragon 7 Gen 1 som kommer att vara avsedd för mobiler i mellanklassegmentet.