Rykte: Stora förändringar för Iphone 15

2023 kan innebära stora förändringar för Apple och deras Iphone 15-modeller. Det har redan tidigare kommit information om att Apple kan byta ut stora delas av kameratekniken, bland annat med en frontkamera som är placerad i skärmen och samtidigt göra det möjligt att använda Face ID utan en synlig kamera. Även kameramodulen på baksidan påstås genomgå stora förändringar med en periskopzoom och nya komponenter tillverkade av Samsung. Det har även ryktats om att samtliga Iphone 15-modeller kommer att få funktionen som kallas Dynamic Island som introducerades i Iphone 14 Pro-modellerna.

En uppgift som Mark Gurman på publikationen Bloomberg tar upp är att Apple troligtvis kommer att byta ut den gamla laddtekniken lightning och övergår till USB C, inte minst efter att EU drivit igenom att det ska vara den rådande standarden inom EU och Apple inte har fått gehör för sina protester. Apple är ju inte helt främmande laddning via USB C då de har enheter (Ipad till exempel) som redan använder den standarden, den har bara aldrig implementerats i någon Iphone-modell.

Enligt Gurman kan nästa års modeller komma att omfatta ett namnbyte, närmare bestämt på den modellen som idag heter Iphone Pro Max. Den kan istället komma att döpas om till Ultra för att särskilja den lite mer från de befintliga modellbeteckningarna, samt att Apple redan använder epitetet Ultra på den senaste och mest extrema modellen av Apple Watch.