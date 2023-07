Samsung: Beta av Android 14 med One UI 6.0 nästa vecka

Officiellt har Samsung inte gått ut med något meddelande om nästa stora uppdatering till Android 14 och One UI 6.0. Men man har lagt till rubriken One UI 6.0 till sina supportsidor i USA och Indien, och härom dagen försade sig en företagsrepresentant för Samsung i Tyskland när han som svar på en fråga skrev att betaversionen av One UI 6.0 kommer till Galaxy S23-serien den 2 augusti, närmare bestämt om mindre än en vecka.

Det är inte säkert att representanten visste vad han talade om, men han tillade att Galaxy A34 och A54 skulle få betaversionen den 9 augusti, en vecka senare. Att informationen är så specifik i detaljerna talar för att den stämmer med Samsungs planering.