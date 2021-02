Samsung Galaxy Tab S7 och S7 plus får nya funktioner med One UI 3

Det har blivit dags för Samsung att uppdatera sina surfplattor Tab S7 och S7 plus till One UI 3. Det här betyder att plattorna blir lättare att integrera med andra enheter och surfa eller arbeta mer flytande mellan olika enheter. Till exempel kan du nu gå från webbläsaren på din S21 till webbläsaren på surfplattan och fortsätta surfa precis där du var. Detta via att klicka på "senaste" och välja webbläsaren, något som underlättar om du till exempel ska läsa en längre text eller betrakta en bild som är lättare att göra på surfplattan.

Den nya färgen Mystic blue.

Med uppdateringen kan du också använda surfplattan som en andra skärm till din Windowsdator. Antingen kan den spegla din skärm eller så kan den agera som en andra skärm och ge dig mer skrivbordsutrymme.

Du kan också klippa och klistra mellan din surfplatta och din S21-telefon. Tangentbordet till Tab S7 och Tab S7 plus kan nu användas även till din smartphone, vilket gör det bekvämare att skriva längre texter.

Om du lyssnar på musik eller tittar på film med din surfplatta och får ett samtal i din telefon så kommer dina hörlurar, så länge de är ett par Galaxy Bud Pro, att byta källa automatiskt och låta dig svara på samtalet i hörlurarna.

Samsung Galaxy Tab S7 och S7 plus kommer nu också i en ny färg, mystic blue.