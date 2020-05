"Samsung Galaxy Z Flip säljer bra" – men kan komma att dyka

Samsung Galaxy Z Flip lyckades sälja 56,1 procent bättre under mars än under månaden innan. Detta enligt en undersökning gjord av EconoTimes. Det här kan ju låta lovande för den nyligen lanserade vikbara telefonen. Men vid en närmare eftertanke är det inte säkert att det är lika positivt som man först kan tro.

För det första fanns den inte tillgänglig under hela februari, vilken i sig är en kortare månad än mars. Den fanns inte heller tillgänglig globalt under februari, vilket i sin tur gör det ännu mer uppenbart att det borde ha sålts färre enheter under februari än under mars. Den har dock sålt bättre än vad som kanske kan ses som den närmsta konkurrenten, i alla fall när det gäller formfaktor, Motorola Razr. Man kan tillägga att båda de telefonerna haft en begränsad distribution och är än idag bara tillgängliga hos ett fåtal svenska återförsäljare. EconoTimes skriver också att de förväntar sig att Samsungs försäljning kommer att dyka under april.