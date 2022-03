Dominerar: Samsung i princip ensamma på vikbara marknaden

2021 var ett stort år för vikbara mobiler, därmed också ett stort år för Samsung. Det visar en ny rapport från DSCC. Totalt ökade marknaden för vikbara mobiler med 520 procent under 2021 jämfört med året innan. Under det fjärde kvartalet skeppades 4,25 miljoner vikbara enheter, och enligt DSCC råder det ingen tvekan om att det är Samsung som är marknadsdominerande. Under det fjärde kvartalet hade företaget 96 procent av marknaden, vilket motsvarar drygt 4,1 miljoner av de totala 4,25 miljoner skeppade enheterna.

Sett över hela året hade Samsung 87 procent av marknaden, men Huawei på andra plats med 9 procent. 2021 års populäraste vikbara mobil var Galaxy Z Flip3 med 59 procent av marknaden, på andra plats Galaxy Z Fold3 med 26 procent.

Även sett till det ekonomiska är Samsung klar dominant. Under det fjärde kvartalet 2021 ökade intäkterna från vikbara enheter med 342 procent till 5,8 miljarder dollar, och Samsung stod för 92 procent av detta.

DSCC räknar dock med att siffrorna kommer att ändras under 2022 i takt med att fler företag släpper vikbara enheter. För tillfället är det fyra företag som erbjuder vikbara enheter (Huawei, Oppo, Royole och Samsung). Innan första kvartalet är slut räknar man med att det ska ha blivit sex stycken (Honor och Vivo) och elva företag vid årsskiftet. Bland annat förväntar man sig att Google, Motorola, TCL och Xiaomi kommer att ta upp kampen med Samsung.