Samsung och Wear OS knappar in på dominanten Apple Watch

Apple Watch och dess operativsystem Watch OS har länge varit den stora dominanten när det handlar om smartklockor. Samsungs samarbete med Google som resulterade i Wear OS 4 har dock börjat utgöra ett hot mot Apples dominans tack vare en närmast explosiv ökning av smartklockor med Wear OS. Detta enligt de senaste siffrorna från analysföretaget Counterpoint Research.

Det tredje kvartalet 2021 visar ökad försäljning av smartklockor på världsbasis med 16 procent jämfört med samma period 2020, samtidigt som försäljningen av Apple Watch sjönk med 10 procent. Försäljningen av klockor med Wear OS ökade rejält, fivetvis mycket tack vare Samsung, vilket resulterade i att marknadsandelarna för Apples Watch OS gick från 28 procent under andra kvartalet till 22 procent under tredje kvartalet, samtidigt som marknadsandelarna för Wear OS gick från 4 procent under andra kvartalet till 17 procent under det tredje.

Den stora skillnaden beror säkerligen till viss del på att lanseringen av Apple Watch 7 blev försenad i år så att den halkade in i det pågående fjärde kvartalet. När siffrorna för fjärde kvartalet presenteras kommer det att stå klart om Wear OS fortsatta framgångar kan matcha Apples lansering av Apple Watch series 7.