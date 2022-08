Samsung sänker målen för mobilförsäljningen

Samsung har beslutat att minska prognoserna för hur många mobiltelefoner man kommer att skeppa under 2022. Det uppger publikationen The Elec. Enligt The Elec låg Samsungs planer tidigare i år på att tillverka 334 miljoner enheter och att skeppa 300 miljoner av dessa. Nu ska företaget på grund av oron på marknaden, såsom inflation, politisk instabilitet och kretsbrist, ha minskat planerna på antalet skeppade enheter från 300 miljoner till 260 miljoner, 10 miljoner färre än 2021. Det ligger dock fortfarande över de 250 miljoner som skeppades 2020. Före det har de årliga planerna legat runt 300 miljoner enheter.