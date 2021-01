Samsung ska börja sälja vikbara skärmar till konkurrenter

Den koreanska nyhetssidan ET News rapporterar att Samsung kommer att börja sälja sina vikbara skärmar till andra mobiltelefontillverkare efter att ha låtit dem vara exklusiva för deras Fold och Flip-modeller i två generationer (för Fold). Samsung Display är en stor spelare på amrknaden för skärmar och har bland annat levererat skärmar till Apples Iphone.

Sannolikt ser Samsung ett större mervärde i att kunna sälja den här typen av skärmar till potentiella konkurrenter än att själva sitta på exklusiviteten. De har ju redan lyckats etablera den här typen av skärmar på marknaden med sina två produktserier. Redan tidigare har det rapporterats om att Apple beställt prototyper på vikbara skärmar från just Samsung för att kunna testa konceptet.

Enligt ET News är de första att köpa de vikbara skärmarna kinesiska tillverkare, det nämns dock inte några namn,. Leveranserna ska tydligen börja under 2021s andra halva. Vilka tillverkarna som köper de vikbara skärmarna är kommer nog att visa sig via rykten och läckor framöver.