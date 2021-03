Samsung ska snart tillverka skärmar till Iphone 13

Enligt en rapport från UBI Research håller Samsung på att planera tillverkningen av nya LTPO OLED-skärmar till Apple under första halvan av 2021. UBi Research säger att Samsung kommer att konvertera delar av deras nuvarande LTPS TFT OLED-skärmstillverkning för att kunna tillverka de nya skärmarna. Skärmtekniken innebär ett mer energieffektivt sätt att erbjuda högre uppdateringsfrekvens i skärmen och det ryktades om att Apple istället för at erbjuda 120 hertz redan i Iphone 12 sköt detta på framtiden just av rädsla för att batteritiden skulle bli lidande.

Den nya typen av skärmar drar mindre ström än LTPS-skärmarna och Apple ska använda dessa i toppmodellerna av den kommande Iphone 13-serien. LPTO-skärmarna har också 120Hz-uppdateringsfrekvens som det pratats om att den nya Iphone kommer att ha. Enligt publikationen The Elec kommer Samsung att leverera skärmar för de dyrare Iphone-modellerna medan LG Display kommer att leverera standard-LTPS-skärmar till de billigare modellerna i Iphone 13-serien.

UBI Researchs rapport stämmer överrens med vad tidigare rykten sagt om Iphone 13:s skärmar, det vill säga 120 Hz uppdateringsfrekvens. Det har Apple tidigare bara haft i Ipad Pro, då de kallade tekniken för Pro Motion.