SJ gör inloggning i appen säkrare – ska hindra bedrägerier

Nu ökar SJ säkerheten genom att tvångsinföra tvåstegsverifiering för alla sina priokunder. Förändringen omfattar 1,5 miljoner kunder och innebär att alla måste mata in en sms-kod för att kunna logga in på hemsidan och i appen. Kunder som inte har angett något mobilnummer kommer uppmanas att göra det när de loggar in. Anledningen är enligt SJ att det finns listor med stulna användarnamn och lösenord att köpa på internet.

Den nya inloggningen omfattar både sj.se och SJ mobilapp för iOS och Android men kommer att genomföras stegvis där hemsidan får sin nya inloggning i dag (26 augusti) och apparna under nästa vecka. I mitten av september kommer den gamla inloggningen att stängas av helt.

Den nya inloggningen omfattar både privat- och företagskunder och införs för att försvåra bedrägerier. SJ uppger själva att det under lång tid funnits stulna listor med användarnamn och lösenord att köpa på internet och använda för att logga in på olika tjänster. Denna typ av bedrägeri försvåras när SJ inför tvåstegsverifering.