Sonos Roam officiell: Liten Sonos-högtalare lätt att ta med

När du är på språng spelar Sonos Roam musik via bluetooth från mobilen och är du hemma så kan den spela musik via wifi och ansluta till ditt befintliga Sonos-system. Sonos lovar att Roam ska vara bra för den som vill börja bygga ett Sonos-system och ser Roam som den första byggstenen men även fungera bra för den som redan har ett Sonos-system och vill utöka det.

Sara Morris som är produktchef på Sonos säger att bärbara högtalare ofta är en kompromiss, att det handlar om att högtalaren antingen är tålig eller portabel, antingen passar hemma eller är gjord för dig på språng och kanske låter dig lyssna länge men då kräver att du väntar länge på att högtalaren åter ska laddas fullt. Hon hävdar givetvis att Sonos Roam är det bästa valet för den som behöver en bärbar högtalare. Formen som en utdragen triangel ska göra att högtalaren passar lika bra hemma i sitt laddningsställ som i väskan, i handen, liggandes på picknickfilten eller i sanden på stranden. Högtalaren är IP67-klassificerad och tål alltså både sand och väta.

Hemma och på språng

Högtalaren ska anpassa sitt ljud automatiskt efter omgivningens förutsättningar och Sonos poängterar att växling mellan bluetooth och wifi ska ske automatiskt. Om du lämnar hemmet så att wifi-anslutningen tappas så går högtalaren över till att spela musik via bluetooth från din mobil och när du kommer tillbaka hem ska högtalaren åter ansluta till wifi. Dessutom ska du, om du har flera Sonos-högtalare, kunna trycka och hålla in Play-knappen på Sonos Roam när du kommer hem för att få den närmaste Sonos-högtalaren där hemma att ta över musikuppspelningen. Exakt hur det här fungerar i praktiken får vi återkomma om när vi testat det själva, men Sonos säger att det gör användandet enkelt och ljudet ska enligt tillverkaren överraska, med resurser som hör hemma i större högtalare än så här.

Nya generationen

Du styr Sonos Roam med Sonos S2-appen, den senare av Sonos två appar, eftersom bolaget delat upp sitt sortiment i äldre och mer moderna produkter där de förra inte kan användas fullt ut tillsammans med de senare. Roam fungerar tillsammans med S2-kompatibla Sonos-enheter. Funktionen för att flytta ljud från Roam till närmsta högtalaren hemma i ditt Sonos-system fungerar med alla Sonoshögtalare utom Port, Boost, Connect, Connect Amp, Play 3 och Play 1. Sonos Roam kan förutom via appen dessutom styras från telefonens musikspelare, med rösten via Google Assistant, via Apple Airplay 2 eller med knapparna på själva högtalaren. Där finns Play, Paus samt volymknappar.

Roam är alltså Sonos andra bärbara högtalare efter Move och den klart minsta. Sonos Roam är en sjättedel så stor som Move och ger alltså helt andra möjligheter att faktiskt ta den med sig på språng och inte bara bära från vardagsrum till balkongen eller verandan.

Sonos Roam levereras med en usb-c-kabel för laddning men högtalaren har även stöd för trådlös laddning. Du kan använda valfri laddare med stöd för den trådlösa laddningsstandarden Qi (den dominerande idag och den som alla mobiltillverkare använder), eller du kan köpa till Sonos egna trådlösa laddare som är anpassad för Sonos Roam och ansluter magnetiskt till högtalarens kortsida. Den laddaren kostar 499 kronor extra.

En laddning ska räcka för att lyssna i tio timmar och när du inte lyssnar går högtalaren in i sömnläge där den klarar sig 10 dagar. Från strömsparläget ska den starta igen på ungefär en sekund.

Sonos Roam finns tillgänglig för förbokning nu och kostar 1999 kronor. Säljstart är den 20 april.

Fakta Sonos Roam

Typ: Högtalare med wifi och bluetooth

Mått: 168 x 62 x 60 mm

Vikt: 430 gram

Batteritid: 10 timmar, laddar via usb-c eller trådlös laddare

Vattentålig: IP67-klassad, klarar att sänkas ner i vatten en meter under 30 minuter

Säljstart: 20 april 2021

Pris: 1999 kronor