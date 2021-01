Strömningstjänsten Paramount Plus nästa att lanseras i Sverige

När strömningstjänster som levererar filmer och tv-serier står som spön i backen kommer det att lanseras ytterligare en i Sverige. Det är CBS All Access som kommer att döpas om till Paramount Plus och introduceras i fler länder. Dessa inkluderar våra nordiska länder där tjänsten kommer att lanseras den 25 mars. Enligt egen utsago kommer de att erbjuda fler än 6000 filmer och avsnitt av tv-serier. Detta inkluderar exempelvis serier som Yellowstone med Kevin Costner och Star Trek: Picard och filmer som Tom Cruises Mission Impossible-filmer och Gemini Man med Will Smith.

Någon officiell uppgift om vad en prenumeration på Paramount Plus kommer att kosta är ännu inte sagt.