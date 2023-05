Sverige ringde mindre förra året

En trend är bruten - år 2022 var första gången som antalet ringa minuter i mobilnäten minskade. Det skriver PTS (Post- och telestyrelsen) i sin rapport Svensk telekommarknad 2022. Det totala antalet ringa minuter i mobilnäten under året stannade på 39 miljarder minuter, vilket motsvarar cirka 250 minuter per abonnemang och månad, och det är en minskning med sex procent jämfört med året innan. Enligt PTS kan möjliga orsaker vara en eftereffekt av att samtalen ökade mer än vanligt under pandemin, samt att röstsamtal kan flytta över till kommunikationsappar istället för traditionella röstsamtal.

Samtidigt ökar användandet av 5G-nätet och vid slutet av 2022 var det drygt två miljoner abonnenter som hade använt 5G-nät. Det kan jämföras med samma siffror för 2021 då de stannade på 720000.

Även användandet av datatrafik ökade under 2022, närmare bestämt med knappt 30 procent vilket enligt PTS ligger i linje med de senaste årens ökningar. Datatrafiken i mobilnäten har tredubblats de senaste fyra åren.