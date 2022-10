Tele2 släpper ny abonnemangstyp även för företag

För ett par månader sedan lanserade Tele2 en ny typ av mobilabonnemang för privatpersoner som samtliga hade obegränsad datamängd, men där användaren istället valde maximal hastighet på sin mobildata.

Nu introducerar man liknande abonnemang även för företag i form av Obegränsad Bas, Plus och Max. Bas har en hastighet på upp till 10 Mbit/sek, Plus upp till 200 Mbit/sek och Max upp till 1000 Mbit/sek, och samtliga inkluderar 5G. Bas kostar 299 kronor/månad, Plus 349 kronor/månad och Max 449 kronor/månad, men eftersom det är riktat mot företag är dessa priser exklusive moms.

Alla tre abonnemangen inkluderar även surf utomlands, Bas inom EU/EES medan de två större omfattar 62 länder.