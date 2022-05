Telenor gör om sina mobilabonnemang – mest prissänkningar

Telenor lanserar nu en ny tjänst som man kallar Nätsäker för att ge sina kunder ut utökat skydd på internet. De gör det samtidigt som de justerar priserna på sina abonnemang.

När vi jämför de nya priserna med de som gällde fram till igår ser vi att det innebär både prishöjningar och prissänkningar. Abonnemanget med 15 GB i månaden, det enda som är kvar med samma datamängd går till exempel från ett pris på 329 kronor per månad till 299 kronor per månad. Abonnemanget Obegränsat som innen förändringen kostade 569 kronor per månad ersätts nu med två abonnemang, Obegränsat som kostar 449 kronor och Obegränsat Plus som kostar 549 kronor och adderar till exempel prioriterad kundtjänst och skärmförsäkring.

Abonnemanget 30 GB med 5G-stöd som tidigare kostade 379 kronor per månad har i den nya prislistan fått höjd avgift till 399 kronor, men även utökad datamängd till 35 GB. Det billigaste abonnemanget i abonnemangsfloran var tidigare 4 GB för 219 kronor och det har ersatts med 5 GB för 229 kronor.

Inte först satsa på nätsäkerhet

Tjänsten Nätsöker läggs till i alla nya abonnemang och omfattar hjälp med att ta bort oönskade bilder på nätet, juridisk hjälp mot nätmobbning och falska profiler samt hjälp med polisanmälan. Man introducerar även en mer omfattande version som man kallar Nätsäker Plus som ingår i Obegränsat Plus och omfattar utökat skydd mot ID-kapningar och ekonomisk förlust, högre grad av jurist- och psykologhjälp samt större ekonomiskt stöd. Båda varianterna innebär noll kronor i självrisk.

Därmed ansluter sig även Telenor till de operatörer som erbjuder ett utökat skydd för sina användare. I april lanserade Telia sin tjänst Telia Trygghetspaket som övervakar, ger intrångsvarningar, förebygger ID-stöld och skyddar känsliga uppgifter. Även hör ingår försäkring och personlig juristhjälp vid bland annat ID-stöld, samt juristhjälp vid nätkränkningar.

Tele2 erbjuder en inte lika omfattande tjänst med sitt Tele2 ID-skydd som hjälper till att förebygga och upptäcka identitetsstölder, samt kartlägga omfattningen och begränsa konsekvenserna om du har drabbats. Detta gäller även otillåtet publicerade bilder på sociala medier och identitetsbedrägerier.