Youtube lanserar system för ökad föräldrakontroll

Youtube har meddelat att de inom kort kommer att lansera en betaversion av ett system för att låta föräldrar kontrollera vad deras barn tar del av på Youtube. Sedan tidigare finns det en specifik app, Youtube Kids, som är tänkt för de mindre barnen. Det kommande systemet ska köras genom ett övervakad Googlekonto och systemet kommer att finnas i tre steg indelat i ålder. Tanken är att det ska finnas möjligheter för de föräldrar som har barn som är för stora för Youtube Kds, men ändå inte bör släppas lösa på Youtubes fulla utbud.

Den kommande lösningen har tre olika steg. Det första är "Explore" som innehåller material som är lämpligt för de som är mellan nio och tretton år gamla. Nästa steg kallas för "Explore more" och är tänkt för de som är över tretton. Det sista steget är "Most of Youtube". Den kategorin kommer att innehålla nästan allt på Youtube, som namnet kanske hintar om, förutom material som har åldersgränser.

För att välja vad som ska hamna vad kommer Youtube att använda en blandning av maskininlärning, mänsklig övervakning och åsikter från användare. De säger också att de vet att systemet inte kommer att vara perfekt och det kommer att göras misstag, därför uppmanar man alla föräldrar att vara delaktiga i sina barns tittande på videotjänsten.

Förutom att vad som kan ses kommer att begränsas i dessa lägen kommer även en del andra funktioner att vara begränsade eller borttagna. Bland annat möjligheten att ladda upp eget material, köpa i appen och kommentarer att försvinna. Föräldrar kommer också att ha möjlighet att övervaka barnens sökhistorik och begränsa tiden som barnet kan använda appen genom timers.



Trestegsraketen kommer att lanseras som en beta till ett fåtal innan den kommer ut till en större publik.