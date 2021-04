ZTE presenterar nya flaggskeppet Axon 30 Ultra

ZTE har presenterat sitt kommande flaggskepp Axon 30 Ultra som sällar sig till raden av telefoner som utnyttjar Snapdragon 888. Telefonen kommer att släppas i två modeller - en med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring samt en med 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring. Det blir dessutom möjligt att bygga ut lagringsutrymmet med minneskort.

Bägge modellerna kommer att ha amoled-skärm på 6,67 tum med 1080 x 2400-upplösning. Skärmarna kommer dessutom att ha en uppdateringsfrekvens på 144 Hz med 300Hz samplingsfrekvens, stöd för HDR10+ och inbyggd fingeravtrycksläsare. Uppdateringsfrekvensen kommer inte att vara låst på 144 Hz utan det kommer att vara möjligt att växla mellan 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz och 144 Hz beroende på vad man vill använda. Anslutningsmöjligheterna inkluderar Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E och 5G.

Måtten blir 161,53 x 72,96 x 8 millimeter med en matchvikt på 188 gram, och både fram- och baksidan täcks av Gorilla Glass 5. Batteriet har en kapacitet på 4600 mAh och det finns stöd för 66W snabbladdning.

På baksidan sitter fyra stycken kamerasensorer varav tre stycken ligger på 64 MP. Huvudkameran är en Sony IMX686 med f1,6 bländare och optisk bildstabilisering som kompletteras med ytterligare en kamera på 64 MP med f1,9 bländare och en 64MP supervidvinkelkamera med 120 graders synfält. Den fjärde kameran har ett telefotoobjektiv med 8MP, OIS, 5x optisk zoom, 10x hybridzoom och 120x digital zoom. Frontkameran ligger på 16 MP.

Telefonerna släpps med Android 11 och ZTE My OS 11, och ZTE säger att de har planer på att släppa Axon 30 Ultra-modellerna på den internationella marknaden och ZTE uppger att det ska ske under maj månad. ZTE har tidigare haft en relativt begränsad distribution hos svenska återförsäljare men nu verkar man koncentrera sig på försäljning direkt via den egna webbplatsen.