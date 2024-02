Test: Billiga smartklockan från Nothing – Apple Watch-utmanare för under 1000-lappen

Watch Pro från CMF by Nothing

CMF by Nothing Watch Pro

Annons

Betyg: 6/10 Bekväm

Billig

Funkar med både Iphone och Android

Batteritid Brister i detaljerna

Egentligen borde enbart prislappen, i skrivande stund 850 kronor, och batteritiden vara nog för att övertyga dig. Den klassiska avvägningen med smartklockor är ju funktion kontra batteritid. Direkt när jag börjar använda Nothings smartklocka är det tydligt vad de har prioriterat. Inte bara batteritid.

Annons

Bildspel: Watch Pro, CMF by Nothing

Bekväm och snygg

Ser vi först till det yttre så har klockan en stilren design och är bekväm att bära på handleden. Den glider lätt in under skjort- eller tröjärmen utan att haka fast i något och är skön att bära även på natten när jag mäter sömnen. Trycker vi igång skärmen så ser vi att gränssnittet är rent i ett fåtal klara färger med grafik som är hämtad från andra Nothing-produkter, så det känns modernt och unikt Nothing.

Sett till hårdvara och funktion skiljer sig den här klockan mer från Nothings vanliga produkter i och med att den hör till CMF by Nothing-familjen och därmed ska erbjuda väldesignade produkter till ett lägre pris, så att de blir tillgängliga för fler. När Nothing gör telefoner har de lagt stor möda på detaljerna. Till exempel att få kanterna runt skärmen symmetriska och en snabb titt på denna klocka visar att ambitionsnivån är betydligt lägre. Här är det istället väldigt uppenbart att kanterna är olika tjocka. Det har väl ingen direkt påverkan på funktion men det är långt ifrån perfektion.

Annons

Lite utöver grunderna och brister i detaljerna

När jag börjar använda klockan får jag samma intryck. Den ger de grundläggande funktionerna. Här finns ju rörelsemätning under hela dagen och natten om du vill det, här finns sömnmätning, den mäter steg och träning med gps och den visar notiser från din telefon. Innan vi utvärderar funktion ska vi påminna om priset på bara 850 kronor. Sett till det är klockan riktigt prisvärd, men för det priset kan man inte räkna med att allt ska fungera problemfritt.

Jag ansluter klockan till min telefon. Först fungerar inte notiserna, de kommer inte fram till klockan. Jag kontrollerar inställningarna, inget är fel, provar mera. Sedan efter en stund fungerar det bara plötsligt. Jag testar med först en IPhone, sedan en Android och aviseringarna som kommer fram visas vanligen okej. Ibland klarar klockan inte att visa emojis eller andra symboler så de blir bara tomma fyrkanter. Språket i klockan är för övrigt inte svenska, utan allt är på engelska, italienska, spanska, tyska eller polska. Trots det kan du så klart se meddelanden på svenska om någon skriver till dig på svenska eller du får ett svenskt meddelande från en av telefonens appar. Notiserna som visas i klockan är dock inte interaktiva. Klockan är mer en liten informationsskärm än en regelrätt smartklocka. Här finns inga appar, men hälsomätning och träningsmätning finns ju.

Annons

Svep mellan informationsskärmar

Gränssnittet är som sagt rent och färgglatt och du kan svepa mellan olika information som tre olika ringar som visar din aktivitet, din puls den senaste tiden, vädret, sömn och samtal. Mer än så är det inte. Du kan alltså ringa samtal med klockan då den fungerar som ett bluetoothheadset till din telefon så länge de är i närheten av varandra. Ljudet är riktigt bra även när du har störande ljud i omgivningen.

De data klockan samlar in är inte alltid så exakta som man hade önskat. När jag till exempel mäter sömn tror klockan när jag går upp en kort stund 04 på natten att jag gått upp för gott och registrerar inte sömnen när jag nån minut senare är tillbaka under täcket.

På joggingrundan har den flera gånger missat att rita ut delar av löpningen på kartan, men rapporterar trots det samma korrekta distans som andra smartklockor jag använt samtidigt på andra armen för jämförelse.

Annons

Översiktligt men inte exakt

Du får en rättvis helhetsbild av hur mycket du rör dig och tränar, men detaljerna är inte alltid korrekta. Samma sak gäller med notiser från telefonen. De kommer alltså till klockan från telefonen direkt, men de går inte att svara på från klockan och hanterar du en avisering på telefonen så finns den fortfarande kvar på klockan, vilket gör att det lätt samlas mängder med inaktuella aviseringar i klockan om du inte är flitig och manuellt rensar.

Watch Pro från CMF by Nothing har alltså klara svagheter, men är trots det en rätt så prisvärd produkt med stilren inte perfekt design och bra men ofullständig funktion.