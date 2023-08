Test: Goal Zero Nomad 20 – smidig solcellsladdare med svåråtkomlig effekt

Betyg: 6/10 Lätt att använda

Smidig Kräver väldigt bra förutsättningar för maximal effekt

8mm kontakt är inte optimalt för laddning

Behöver du kunna ladda din mobiltelefon utan att ha tillgång till el? Kanske på en vandring, i en sommarstuga eller liknande, ja då kan en solpanel vara något för dig. Det fungerar så klart även om du bara ska till stranden en heldag och vill kunna utnyttja solljuset även för att ladda en mobil, klocka eller en powerbank.

Goal Zero Nomad 20 är en solpanel som ska kunna trycka ur sig maximalt 20W och har även ett par smarta finesser. Konstruktionen är förhållandevis enkel, den består av tre solpaneler som viks ihop när den inte används. På baksidan av den mittersta panelen finns ett stöd som kan fällas ut för att panelen ska få rätt vinkel mot solen. På baksidan finns också en USB-port och en 8mm rund kontakt med en 1,8 meter lång sladd för laddning.

Enkel, men oviss

Det är lätt att komma igång med användningen av Nomad 20. Man viker helt enkelt ut de två panelerna, fäller ut stödbenet kopplar in den enhet du ska ladda i den port du vill ladda via och sen är det bara att rikta in panelen mot solen och sen drar laddningen igång. Nackdelen är att det blir lite av ett gissningsarbete att rikta den rätt mot solen. Man kan tappa mycket effekt genom att inte rikta den i rätt vinkel och det är inte helt lätt att se den korrekta vinkeln på en panel som är runt 30x50cm. Någon form av riktmedel hade underlättat och effektiviserat. Det finns heller ingen indikator som visar hur effektivt panelen laddar för stunden så att man potentiellt kan ändra vinkeln om så skulle behövas.

Kopplingsbar

Om det skulle visa sig att Nomad 20 är för liten för dina behov finns möjligheten att länka samman flera paneler via 8mm kontakten och därmed kan du utöka dina möjligheter att samla in solljuset. 8mm kontakten är också den kontakt som ska kunna trycka ur sig de 20W som panelen ska kunna producera, den USB-port som finns kan bara levererar 10,5W. Lite synd att man gjort den fördelningen, det hade varit fint att ha en usb-c som skulle kunna få ur sig lika mycket effekt som 8mm kontakten. Ska du ladda mobiltelefonen eller något annat som bara har usb-c-laddning får du alltså nöja dig med att få ut maximalt 10,5W ur panelen. Under vårt test har vi som mest lyckats få ut ungefär 6W ur usb-kontakten. Detta vid så bra förutsättningar man kan tänka sig ha under juni i Sverige, strålande sol, klarblå himmel och mitt på dagen. Vi har inte haft möjlighet att testa laddning via 8mm-kontakten, men den bör ju under samma förutsättningar ha kunnat leverera ungefär 12W.

Tålig och sval

Konstruktionen i Nomad 20 känns rejäl och stabil, den är gjord för att kunna följa med ut på äventyr enligt tillverkaren och känslan verkar återge det. Den är också tunn och har inget onödigt material på sig, det här är en fördel eftersom ju varmare en solpanel blir desto sämre kapacitet har den. Panelen blir visserligen varm när den står mitt i solen, men inte lika varm som andra paneler vi testat som varit klädda i tyg eller liknande.

Panelen har också fästpunkter i hörnen för att kunna hängas på en ryggsäck eller liknande så att du kan ladda även medan du är i rörelse. Det är så klart inte optimalt eftersom du då inte får rätt vinkel mot solen för bästa laddning, men det är bättre än inget om du måste förflytta dig och behöver ladda samtidigt.

För vem

Goal Zero Nomad 20 är en enkel solladdare som fungerar bra, men vi hade gärna sett möjligheten att få hjälp att rikta den rätt mot solen med tanke på att det är viktigt för att få ut så mycket kapacitet som möjligt. En usb-c för att få ut de där maximala 20W rätt in i en telefon hade också varit fint. Men den är förhållandevis kompakt när den är ihopfälld vilket gör den enkel att ta med ut på äventyr.