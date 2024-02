Test: Samsung Galaxy A25 – Billiga mobilen som inte är billig

Mellanprismodell under annat namn

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 70% Skärmen Batteritiden Dyr för vad du får

Samsung s Galaxy A-serie rymmer allt från de potenta mellanklassmobilerna i A5x-serien till A0x-serien som ändå ger imponerande mycket mobil för under 2000 kronor. Ju lägre första siffra, desto billigare modell, och därför är det lätt att tänka sig Samsung Galaxy A25 som budgetmodell, och som sådan imponerar den. Problemet är prislappen.

Samsung Galaxy A25 kommer i två konfigurationer, med 6 GB arbetsminne och 128 GB lagring, eller med 8/256 GB, vilket i och för sig är generöst när det dessutom finns minneskortplats. Men priset för den billigare varianten är på Samsungs hemsida 3800 kronor och för den dyrare 4700 kronor. Det är inte i närheten av så billigt som Galaxy A05s, och just nu säljer Samsung sin Galaxy A54 för 4800 kronor, en telefon som är bättre på i princip alla områden.

Så vad får du för runt 4000 kronor? Först och främst en telefon som ser rätt billig ut med sin kantiga plastram och mönstrade plastbaksida. Det spelar kanske ingen större roll, plast är ett tåligt material och de flesta har skal runt mobilen. Samsung skickar inte som många andra tillverkare gör med något gummiskal, man skickar inte med någon laddare heller med hänvisning till miljöskäl. Det är kanske rimligt men det är samtidigt en form av krympflation när man tar bort tillbehören utan att det syns på priset.

Påkostad skärm

Vad som inte känns billigt är skärmen. Det är en Oled-skärm med full HD-upplösning 120 Hz uppdateringsfrekvens och 1000 nits ljusstyrka. Det är en bättre skäerm än den som sitter i Iphone 15. Den höga uppdateringsfrekvensen gör att skärmen svarar fint vid skrollning, och även om det idag finns ännu mer ljusstarka skärmar så hade den inte skämts för sig i en toppmodell för 1-2 år sedan. Det är dock rätt mycket svart ram runt skärmen vilket bidrar till att telefonen blir rätt stor.

Telefonen har det mesta man kan förvänta sig, såsom nfc för att blippa betalningar, fingeravtrycksläsare som sitter på sidan och är snabb och tillförlitlig, och ett par stereohögtalare som låter helt okej.

Att telefonen har 5g känns som inte mer än man har rätt att förvänta sig för prislappen, och den drivs av chipsetet Exynos 1280. Det är samma chipset som sitter i Samsung Galaxy A53, och är alltså två år gammalt. Redan då var chipsetet lite långsamt för en mellanprismobil, och det i tidigare nämnda Galaxy A54 är betydligt snabbare. Att jag ändå inte tycker att telefonen känns direkt seg beror förmodligen att jag testar varianten med 8 GB arbetsminne. Räkna med att den billigare varianten känns långsam för prislappen.

Kamerauppsättningen är en annan egenskap hos Galaxy A25 som har svårt att leva upp till prislappen. Galaxy A5x och A3x-serien är ju mobiler som är kända för att ha riktigt bra kameror i förhållande till prislappen, och steget ner till kamerorna på Galaxy A25 är stort, trots att steget i pris inte är det.

Kameror nedköp

Huvudkameran är på 50 megapixel, och tillsammans med den finns en vidvinkelkamera på 8 mexapixel och en makrokamera på 2 megapixel. Särskilt de två sista ger en signal om att ambitionsnivån inte är så hög. Vidvinkelkameran är medioker, med relativt låg upplösning och utan autofokus ger den inte särskilt detaljrika bilder. Makrokameran är, som makrokameror brukar, mest där för att man ska kunna säga att det finns tre kameror. Du kan ta riktiga närbilder med dem men de är så lågupplösta att du får bättre resultat om du helt enkelt beskär bilder från huvudkameran.

Huvudkameran är i sin tur acceptabel, hade det varit i en billigare mobil hade jag till och med sagt bra. Färgerna är fina och för det mesta har bilderna bra skärpa om man zoomar in. Men till exempel växtlighet blir lätt grötig och utan detaljer. Är motivet kontrastrikt får man partier som är både över- och underexponerade. Framför allt är kameran svag på fotografering i sämre ljusförhållanden. Här kan man numera vänta sig att även mellanprismobiler gör bra ifrån sig, och för sin prislapp är kameran klart under snittet på mörkerfoto. Bilderna ser okej ut i utzoomat läge, men zoomar man in är de suddiga och utan detaljer.

Samsung tillför med sitt användargränssnitt One UI 6 en hel del till Googles Android, vilket är mestadels positivt. Samsungs betaltjänst har till exempel bredare bankstöd än Google Wallet, och användargränssnittet är mer genomtänkt för att lättare kunna användas med en hand genom att de flesta knappar du behöver interagera med är i skärmens nederdel. nackdelen är att det blir rätt rörigt med många systemappar varav en del är dubbletter av samma funktion från google och Samsung, och andra är förinstallerade tredjepartsappar.

Batteritiden på telefonen är över snittet, både i vårt batteritest där vi mäter skärmtiden på maximal ljusstyrka och den upplevda batteritiden vid normal användning. Laddningen, åtminstone om du skaffar en laddare med USB Power Delivery och en effekt på minst 25 watt, är tillräckligt snabb för att du ska kunna fylla batteriet till hälften på en halvtimme.

Det här är helt enkelt den typ av telefon som beroende på hur man ser det antingen har många svagheter, eller bara en, att den är för dyr för vad du får. Om du hittar den till nedsatt pris, säg 2500 kronor, är den däremot värd sina pengar.

Frågor och svar

Vilka tillbehör följer med? Inga, eller rättare sagt en laddarsladd bara. Förmodligen har du redan en laddare som passar.

Är telefonen vattentät? Nej, och det är ytterligare en kompromiss jämfört med Galaxy A34 och A54 som är det.

Hur är högtalarljudet? Faktiskt riktigt bra, trots att stereohögtalarna inte är balanserade så att lika mycket ljud kommer från vänster och höger högtalare.

Kameraexempel

I kontrastrika situationer blir bildresultatet ofta både ljusare och mörkare än vad man upplevde i verkligheten.