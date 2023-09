Test: Samsung Galaxy Tab S9 Plus – Lite mer lagom

Annons

Betyg Uppkoppling och anslutningar 9/10 Media och skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 82% Skärmen Snabb Högtalarna Dyr

När Samsung lanserade Galaxy Tab S9-serien var det med tre modeller som jämfört med föregångarna var betydligt mer lika varandra. När man inte längre behöver titta på skärmtyp eller uppdateringsfrekvens efter skillnader kan de sammanfattas med skärmstorlek, vikt och kameror.

Samsung Galaxy S9 Plus som vi testar här är mellanmodellen. Mittemellan hamnar ofta i kläm mellan de som vill ha något smidigare och de som vill ha det bästa, men just i fallet Galaxy Tab S9 känns det snarare som om Galaxy Tab S9 Plus är den som är mest lagom.

Skärmen på Samsung Galaxy Tab S9 Plus är på 12,4 tum, något som nog de flesta uppfattar som rätt stort och lyxigt, jämfört med 11 tum för vanliga Galaxy Tab S9. Tab S9 Ultra har å sin sida en skärm på 14,6 tum vilket är mer laptop-format, något som kan bli lite otympligt på resan.

Lättare

Med ett pris som börjar på 13 300 kronor är Tab S9 Plus inte precis billig, men du spar fortfarande 2000 kronor om du väljer den framför Ultra-modellen. Den viktigaste fördelen med Samsung Galaxy Tab S9 Plus framför Ultra tycker jag är vikten. 581 gram tycker jag fortfarande är helt okej, något jag inte blir trött i handlederna av att hålla upp när jag tittar på film, medan Ultran väger 732 gram. Tycker du att även Plus-modellen är för tung väger vanliga Tab S9 ytterligare lite lättare 498 gram.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus har samma två kameror på baksidan som storebror Ultra. Personligen tycker jag inte att man vänder sig till surfplattor för att ta bilder hursomhelst, och jag hade nöjt mig med en enda kamera som på Galaxy Tab S9. På framsidan sitter en enda kamera. Det innebär att man går miste om den funktion för att lättare kunna vara fler i videosamtal eller att kameran följer dig när du rör dig som Tab S9 Ultra har, men å andra sidan slipper du också ha en sensorpanel infälld i skärmen.

Skärmen är såklart lysande, en Amoled-display med 120 Hz uppdateringsfrekvens, riktigt svart svärta och utmärkt färgåtergivning. Jag tycker att förhöjd uppdateringsfrekvens gör extra stor skillnad på den stora skärm som surfplattor har, den mjuka och följsamma rörelsen när jag sveper gör att jag inte skulle vilja ha något lägre i min surfplatta.

Mer än bara snabb

Lägg till det att plattan har det snabbaste chipsetet som finns till Android idag, Snapdragon 8 Gen 2, och du är egentligen hemma. Det finns inte så mycket mer man kan kräva av en surfplatta än att den har stor och bra skärm och inte känns seg. Men Samsung Galaxy Tab S9 Plus har lite mer än så att ge, och tur är väl det för den är trots allt rejält dyr för att vara en surfplatta.

Vi har ju till exempel de fyra högtalarna. Ett användningsområde för surfplattor är att titta på film, och är man inte själv vill man gärna dela ljudet, och då krävs det bra högtalare. De är riktigt bra i Samsung Galaxy Tab S9 Plus.

Penna följer med till plattan vare sig du vill eller ej. Det är kanske synd, om du hade fått plattan för en tusenlapp mindre utan hade nog många valt bort pennan. Inte för att det är en dålig penna. Responsen och skrivkänslan tycker jag är utmärkt. Pennan laddas trådlöst på plattans baksida men har du inte ett fodral till är magneterna i sig inte tillräckliga för att pennan ska hålla sig på plats när du stoppar plattan i väskan.

Förutom att skriva anteckningar har Samsung ansträngt sig att addera funktioner till pennan. Har du använt en Galaxy Note eller någon av de senaste Galaxy S Ultra-mobilerna känner du igen funktioner som att du kan använda pennan som fjärrkontroll till kameran eller till presentationer. Det finns mycket att upptäcka här och allt är väldigt imponerande men är du som jag så hamnar pennan förr eller senare i en låda i alla fall. Är du däremot någon som använder ritplattor eller föredrar att göra analoga anteckningar kommer du nog att gilla pennan.

vårt med surfplatteanpassning

När det gäller programvara så är det fortfarande många appar som inte utnyttjar den stora skärmen på en Androidplatta ordentligt, vilket är märkligt. Samsung gör sitt till, till exempel med Dex-gränssnittet som ger en mer datorlik fönsterhantering, men samtidigt känner man att även Samsung kunde göra ett bättre jobb med att prioritera surfplattor Inte mycket har gjorts för att förbättra användarupplevelsen här de senaste åren. Läs gärna Erik Mörners test av Samsung Galaxy Tab S9 Ultra för lite mer fördjupning kring programvaran i Tab S9-serien.

Om du tänker dig en surfplatta som ska vara din viktigaste skärm, för mediekonsumtion, mejl, webb med mera, så är det rimligt att lägga så mycket pengar på en surfplatta som Tab S9 kostar, känslan är att Samsung inte prutat på något i plattan. Ska det vara din andra- tredje- eller fjärdeskärm efter mobilen, datorn och kanske teven känns det svårare att motivera en så här påkostad platta när en surfplatta för halva priset trots allt kan göra ett nästan lika bra jobb.

Frågor och svar

Fungerar skärmen i solljus? Ja det tycker jag, utöver hög maximal ljusstyrka krämar Samsung även upp kontrasten för bättre läsbarhet när solen skiner. Även i regn fungerar plattan eftersom Tab S9-serien är IP68-klassad.

Har den fingeravtrycksläsare? Ja, i skärmen. Den tänds när man lyfter plattan vilket gör den lätt att hitta.

Några synpunkter på batteritiden? Den är okej för en surfplatta men inte exceptionell.

Ett alternativ

Billigare men fortfarande riktigt bra: Lenovo Tab P12 Pro har också utmärkt skärm och högtalare och är snabb, och prislappen är drygt hälften.