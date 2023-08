Test: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – Storslagen

Klarar väta, till och med pennan kan du använda under vattenytan

Betyg Uppkoppling och anslutningar 9/10 Media och skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Skärmen S-Pen Tunn med bra prestanda Dex tillför mångsidighet Mjukvara ibland dåligt anpassad Storleken inte alltid en fördel

Stor och otroligt bra skärm. Jag passar på att använda Tab S9 Ultra för att se på film under en längre flygresa. Innan jag går på planet är jag till och med lite orolig för att skärmen är i största laget, kanske blir den för påtaglig för även mina stolsgrannar, men det går bra. Skärmen är ju dessutom tillräckligt stor för att det ska gå bra att ställa den mot stolsryggen framför, mellan min och resesällskapets platser, så att vi båda ska se bra.

Min invändning mot skärmen i detta läge är främst att den så tydligt avslöjar kvalitetsbrister i inspelningen så fort jag tittar på en lite äldre tv-serie eller film. Och det är ju bara ett kvitto på att skärmen i sig är utmärkt. De reflexer som jag störs något av i den ljusa avgångshallen slipper jag också väl ombord på planet då lamporna släcks. Då kommer verkligen skärmens svärta, kontrast och skärpa till sin rätt.

Medföljande penna funkar även under vattenytan

Pennan som följer med sätter du, när du inte använder den, fast i ett magnetfäste på baksidan. Här laddas samtidigt pennan och det spelar ingen roll om du sätter dit den vänd till höger eller med spetsen till vänster, laddningen funkar vilket som. En klar nackdel är det att pennan inte har någon fast plats där den kan sitta fast, för när jag lägger plattan i väskan eller på ett bord är det alltid en risk att pennan ramlar av. Magneterna är inte särskilt starka.

När jag använder pennan är det tydligt att det är en mångsidig lösning. Det går inte bara att skriva och rita i anteckningsappen Samsung Notes, utan även i en rad andra appar och jag kan skriva för hand direkt i textfält, till exempel i adressfältet i webbläsaren, så att det tolkas till text. Pennan fungerar även som en fjärrkontroll så genom tryck på pennans knapp och gester i luften kan jag på lite distans starta kameran och ta bilder, gå fram, gå tillbaka, växla bilder i fotogalleriet och annat, allt beroende på vilken app du använder och stödet i just den.

Jag som är van att använda pennan på Samsungs mobiler med den möjligheten saknar någon funktion. Först och främst har plattan inte så kallad always on display, så jag kan inte snabbt ta en anteckning riktigt lika enkelt som på telefonen, men ett klick på pennans knapp och på skärmen gör det ändå ganska smidigt. En genvägsikon i låsskärmen bidrar även den. Jämfört med telefonens lilla penna är plattans penna betydligt större och därför mer bekväm att skriva med även längre stunder. Just som anteckningsblock är dock plattan i största laget. Det känns ibland mer som att jag ritar på en stor affisch än ett hanterligt anteckningsblock.

Stort inte alltid bäst

Om skärmens storlek är en fördel när jag ser på film, särskilt tillsammans med andra, så är storleken på skärmen när jag ska anteckna alltså snarare ett problem. En telefon med penna är ett snabbt och smidigt arbetsverktyg för att snabbt ta anteckningar. Håll telefonen med en hand, pennan med den andra. När det gäller Tab S9 Ultra kräver bekvämt skrivande att jag vilar plattan i till exempel knäet. Att hålla plattan med en hand samtidigt som jag skriver med pennan i den andra är ogörbart. Det blir för obekvämt och tungt efter bara ett kort ögonblick. Ska jag ens hålla i plattan krävs två händer för att få ett bekvämt grepp och inte komma åt skärmen. Det här gäller även andra appar, vilket gör att jag tycker Tab S9 Ultra blir mer av en underhållningsenhet för passiv mediakonsumtion. Ska jag skrolla i webbsidor, rita och interagera mer med hela skärmens yta blir armrörelserna så yviga, långa, breda att det lätt blir påfrestande och oergonomiskt. Ett tillhörande tangentbord kan göra upplevelsen annorlunda just för produktivitet, men de tangentbordstillbehör som finns har jag ännu inte haft möjlighet att testa tillsammans med plattan.

Blandat appintryck men Dex en räddare

När det gäller appar på plattan så är ger de ett blandat intryck. Antalet Androidappar som är anpassade för surfplattor är mycket begränsade till antalet. Samsung skickar med ett par från start, Goodnotes till exempel och där får du till och med inkluderat ett Pro-abonnemang fritt i ett helt år. Webbläsare och videoappar fungerar så klart bra i den här skärmen, liksom de flest av Googles egna appar och Spotify som är relativt väl anpassat att dra nytta effektivt av skärmstorleken. Däremot om jag öppnar till exempel Facebook, Instagram, Messenger och många andra populära appar för Androidtelefoner så blir innehållet nästan parodiskt stort och dåligt anpassat där det många gånger inte ens är säkert att du får in mer innehåll i en skärmbild jämfört med vad du får på telefonen.

Samsung Dex ger möjligheter till mer

Här har dock Samsung ett ess i rockärmen. Bolagets Dex-läge gör att du kan använda ett mer datorliknande gränssnitt och ha en lång rad Androidappar som fönster fritt flytande på skärmen, appar som du alltså kan flytta runt som du vill på skärmen och de kan även överlappa varandra. Då blir det mycket enklare att ha ett mer datorlikt arbetssätt, att en chattapp kan ligga synlig i hörnet och en film kan rull i ett annat hörn medan du har ditt huvudsakliga fokus på en tredje app.

De gånger du faktiskt vill ha koll och använda flera appar samtidigt kan det vara användbart. På det sättet tycker jag att Dex är det som gör det möjligt om inte optimalt att faktiskt utnyttja plattans storlek i flera sammanhang. När det gäller telefoner så har Samsung sitt anpassade gränssnitt One UI som gör det enklare att till exempel nå delar i gränssnittet med bara en hand, då genom att koncentrera de delarna i botten på skärmen och använda övre delen främst för det du bara ska titta på men inte behöver interagera med. Någon motsvarighet anpassad för plattan finns inte. Vi har One UI även här, men gränssnittet är inte direkt anpassat för att du ska kunna nå allt smidigt utan har interaktiva element fördelade över hela skärmytan. Verktygsfälet i botten med appikoner, som är tillgängligt såväl i Dex som i vanliga gränssnittet, är dock smidigt för att snabbt och enkelt växla mellan funktioner utan att behöva gå tillbaka till hemskärmen först. Det förenklar multitasking och vi känner igen det från till exempel vikbara telefonen Galaxy Z Fold 5.

Mjukvaran styvmoderligt behandlad

Galaxy Tab S9 Ultra imponerar sett till hårdvaran, där får du det mesta du kan önska dig. Plattan är riktigt tunn och lätt, med fin prestanda och skärmen har även upp till 120 hertz uppdateringsfrekvens så allt känns genomgående snabbt och responsivt. Här kan Samsung dra nytta av sin ledande position och amoled-skärmen gör verkligen ett maffigt intryck i den här storleken. Trots att plattan är så tunn är ljudresurserna bra och det främsta användningsområdet för det, att se på film med bra ljud utan hörlurar då, gör oss inte besvikna.

På mjukvarusidan märker jag fortfarande att telefonerna är prioriterade och bland funktionerna i Tab S9 Ultra hittar jag funktioner som AR-klotter, Livemeddelanden och Bixby Vision, alla introducerade i telefonerna, men som sedan länge fallit i glömska och inte vidareutvecklats ens där. Surfplattan blir alltså en uppsamlingsplats och det är ytterst sällan som nya funktioner gör entré här.

Att visa klockan är en av möjligheterna i funktionen "Dagens Tavla" och den känns ljusår efter Googles senaste Pixel Tablet och dess standbyfunktioner.

Något tycker jag därför att Galaxy Tab lider av brist på innovation. En av de mer högprofilerade och nytänkande surfplattorna idag är Googles Pixel Tablet, där du får något av en smart display och högtalare när plattan står i sitt laddningsställ. Det är som en kombinerad Nest Hub och surfplatta. Klarar alltså både underhållning när den används och översikt och smarta hemmet-styrning när den inte aktivt används. Samsung har en liknande funktion kallad Dagens Tavla, de var helt klart före med den, men eftersom den inte utvecklats nämnvärt sedan den introducerades för sisådär fem år sedan blir intrycket lidande.

Att skärmen i Galaxy Tab S9 Ultra oöverträffad sett till intrycket tycker jag vi kan konstatera. Det innnebär dock även svagheter och S9 Ultra är inte bra på allt. Om den är det bästa valet som surfplatta för dig är den fantastiska skärmen till trots, mera tveksamt. Det avgörs av vilka funktioner du prioriterar högst. Tab S9 Ultra briljerar främst inom mediakonsumtion.

Frågor & svar

Klarar den vatten?

Japp det här är den första Tab i S-serien som är IP-klassad, vilket gör att du kanske inte ska simma med den, men att använda i köket utan att vara rädd för skvätt går bra. Eller kanske låta barnen se på film vid badkarskanten utan att bli alltför nervös.

Selfiekamerorna för videosamtal?

Japp dom är två, så när jag har videosamtal i Google Meet kan kameran följa mig även om jag skulle förflytta mig runt kamerornas synfält.

Hur är byggkvaliteten?

Trots att plattan är så stor och tunn känns den faktiskt även förtroendeingivande i konstruktionen. Ingen påtaglig risk att du bryter av den alltså.

Testbild

Kameran har ibland lite långsam autofokus och övertygar över lag inte särskilt, men så är heller inte en surfplatta en typisk så kallad point and shoot.

Testfoto från Samsung Galaxy Tab S9 Ultra