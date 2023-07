Test: TP-Link Deco X95 – Strulfritt och snabbt wifi

Betyg: 8/10 Lättinstallerat

Snabbt

Strulfritt Inget Wifi 6E

TP-Link Deco X95 är en uppgradering av föregångaren X90 och ser nästan precis likadan ut, två burkar med 21 centimeters höjd som är likadana. Det spelar ingen roll vilken du kopplar till ditt bredbandsuttag och vilken du använder för att förlänga räckvidden på nätet. Burkarna misspryder inte hemmet men är rätt stora och får inte plats riktigt varsomhelst på hatthyllor eller elskåp.

Den främsta yttre skillnaden mot föregångaren är att varje enhet har fått tre Ethernetportar i stället för två. Har du till exempel smarta hemmet hubbar eller skrivare som behöver Ethernet-anslutning kan det vara bra, men för de flesta kanske det inte är den viktigaste skillnaden för användaren. Då spelar det nog större roll att burkarna drivs av snabbare processorer och att de har stöd för wifi med högre hastighet, AX7800, 20 procent snabbare än i föregångaren.

Har du en bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s eller mindre hemma spelar hastigheten över huvud taget inte så stor roll, men om du ansluter med en halv gigabit eller mer kan det göra skillnad. Viktigare är kanske att du även får högre hastigheter när mottagningen är lite sämre för att det är en betongvägg mellan dig och routern.

Stabilt snabbt

Det är i den här randzonen jag tycker jag har störst nytta av Deco X95, och trots att det bara är två routrar i paketet upplever jag inga döda zoner där internet är småsegt i vår lägenhet på 85 kvadratmeter. När jag mäter i lägenheten får jag datahastigheter på minst 240 Mbit/s och uppemot 500 Mbit/s som bäst. Det är först när jag kommit en bit ut på gatan utanför huset som mobilen kämpar med anslutningen innan den ger upp och växlar till mobilnätet. Om täckningen inte skulle räcka till kan du ansluta fler Deco-routrar. De måste inte vara av samma modell.

Meshade nätverk kan fungera på olika sätt, och i värsta fall måste alla routrar kommunicera direkt med samma moderenhet, eller så förstärks en redan svag signal och du får dålig datahastighet trots att du sitter bredvid routern. Det ska du slippa med Deco X95. Här har routrarna en gemensam kanal för att kommunicera med varandra och om signalen skulle vara för svag för höga datahastigheter markerar routern att den är för långt ifrån närmsta enhet.



Du installerar din TP-link-router via appen Deco, och installationsguiden är nog den enklaste och mest pedagogiska jag känner till. Du pluggar in routern i bredbandsjacket, det tar några minuter, sedan är det klart och du uppmanas att koppla in nästa router i ett eluttag. Gör du det inom ett par minuter efter att du kopplat ihop den första routern behöver du inte göra mer än så, nätet konfigurerar sig självt, men det är inte heller svårt att lägga till routrar i efterhand.

Deco-appen var redan tidigare en av de bästa apparna till ett Wifi-nät, och den har i sin senaste version blivit ännu tydligare. Du ser exakt vilka enheter som är anslutna till vilken router och hur mycket data de använder. För den som gillar extrafunktioner kan du skapa ett gästnätverk och du kan sätta föräldrakontroller för vilka webbsidor och tjänster som får användas.

Det viktigaste med ett Wifi är nog att det är strulfritt. Deco X95 tuffar på under testperioden utan avbrott och utan att jag tappar förbindelsen när jag rör mig och växlar mellan routrarna. Att lådan bara innehåller två enheter och inte tre som vissa andra Deco-paket spelar uppenbarligen ingen roll med tanke på den räckvidd jag får. Det enda jag kan sakna är stöd för de nya 6 GHz-frekvenserna med Wifi 6E, för i mitt hus finns det många grannar med wifi, och det kan bli lite trångt i spektrumet.