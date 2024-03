Annons

Betyg: 6/10 Batteritid

Tillförlitliga mätvärden

Synk med Strava, Suunto, Google Fit/Apple Hälsa Kan inte svara på notiser

Vissa begränsningar i funktionerna

En udda funktion i Watch S3 är att boettringen, alltså ramen runt urtavlan, kan vridas loss och bytas ut mot en annan. Jag märker det tydligt första gången när ringen ramlar av klockan och studsar ner på marken när jag är ute och går. Jag har alltså misslyckats med att sätta fast den ordentligt när jag bytte ut den. Den utbytbara ringen är ett av flera exempel på hur du kan byta utseende på klockan. Utöver detta finns det en rad armband du kan köpa till från Xiaomi eller från andra eftersom det är standardfäste som gäller.

Batteritid istället för Wear OS

Watch S3 är ett tydligt alternativ till Xiaomis klockor med Wear OS, men delar egenskaper som skarp amoled-skärm på 1,43 tum och så klart kopplingen till Xiaomis träningsapp Mi Fitness där dina hälso. och träningsdata från klockan samlas.

Mi Fitness finns både till Android och till IOS

Fokus i den här klockan är framförallt just träning, hälsa och batteritid. Just batteritiden är ju Wear OS-klockornas verkliga svaghet och här får jag vänta betydligt längre innan jag behöver ladda klockan. När jag har hälsomätning som aktivitet och sömn liksom puls aktivt så tar ett dygn ungefär 20 procent av klockans batteri. Då klarar den ett gps-mätt träningspass dagligen också och klockar alltså in på ungefär fem dagars batteritid. Om du begränsar mätningarna och avstår från Always on-skärm kan du få längre batteritid än så.

Denna Xiaomi Watch S3 erbjuder alltså mätning av en lång rad träningsaktiviteter, sömnmätning, koll på puls- och blodsyrehalt, kalender, notiser från din mobil och möjlighet att ladda in musikfiler så du kan lyssna med ett headset anslutet utan att ha telefonen med dig. Du har även Xiaomis betaltjänst Xiaomi Pay med stöd för SEB Kort, Swedbank och Curve. Här registrerar jag mitt kort, och efter ett felmeddelande först, funkar det felfritt efter en omstart av klockan.

De tydligaste skillnaderna mot dyrare klockor är att här inte finns något alternativ med mobiluppkoppling och esim, du får inga appar som Spotify och Google Maps, eller för den delen Google Assistant. Men du får ju alltså i gengäld bättre batteritid. Hälsofunktionerna håller också bra klass. Sömnmätningen ger rättvisa resultat och gpsen likaså. jag testar dock klockan i Hong Kong med höga skyskrapor som är väldigt utmanande för gps-signalerna, vilket syns, men håller jag mig borta från de områdena visar positioneringen bättre precision.

Du kan läsa men inte svara på notiser

En del funktioner i Xiaomi Watch S3 är begränsade och det är nog tydligast för notiser. Du kan få appnotiser från telefonen när den är i närheten och dessa går att styra på appnivå så att det inte blir för störande. Du kan dock inte svara utan bara visa. Jag retar mig även lite på att jag under ett träningspass, i det här fallet bara en promenad, inte kommer åt klockans övriga funktioner. När träningsappen är igång kan jag därför till exempel inte se om det kommit in några notiser. Jag kan svepa direkt till musikuppspelning inne i träningsappen, men inte komma åt andra funktioner.

Gränssnittet i klockan är relativt snabbt och välfungerande men det beror delvis på att det är relativt avskalat, det finns inte så mycket att interagera med. Från urtavlan kan jag svepa åt sidorna för att stega mellan widgets som visar väder, sömnrapport, musikknappar, puls och andra hälsovärden och så vidare. Det här går också att anpassa. Listan med appar får jag fram genom att trycka på den övre fysiska knappen på sidan. Då är det dock appar som är förinstallerade som sagt eftersom klockan inte har möjlighet att ladda ner appar.

De funktioner som finns räcker långt för träningsloggning, notiser och hälsokoll. Du kan synka träningspass till Google Fit, Suunto och Strava om din telefon är en Android och till Apple Hälsa, Suunto och Strava om din telefon är en Iphone. Allt detta via Mi Fitness-appen. Du får med Xiaomi Watch S3 inte en lika fullödig uppsättning uppsättning funktioner som i dyrare klockor. Personligen saknar jag nog mest möjligheten att svara på notiser, men de funktioner som finns räcker ändå rätt långt.