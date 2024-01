Samsungs AI har fokus på nytta i vardagen – det här kan vi vänta oss

– Jag skulle likna det AI-arbete som lagts på S24-serien lite vid ett isberg. Bara en liten del syns, men betydligt mer finns dolt under vattenytan, säger Sally.

Sally Hyesoon Jeong på Samsung Research America förklarar att generativ AI vanligen behöver en uppkoppling till molnet, men att Galaxy Ai kan göra mycket även med lokal AI på telefonen, vilket gör att AI-upplevelsen kan bli privat och personlig.

Samsung började jobba med AI 2017 enligt Sally och den telefon det då handlade om var Galaxy S8. Då använde man grafikprocessorn i telefonen, men i och med Galaxy S20 introducerades en ny arkitektur med en separat NPU. Ett stort ytterligare steg har gjorts i arkitekturen för AI i och med introduktionen av Galaxy S24-serien. Samsung använder inte bara sin egen AI-modell utan det kan även handla om Googles Gemini Nano.

Sally Hyesoon Jeong på Samsung Research America Foto: Samsung

Hon berättar vidare att Samsung fokuserat på funktioner användare kan ha nytta av dagligen, främst inom kommunikation och kreativitet. Många av dessa funktioner visade upp under Unpacked, som direktöversättning av samtal och bildredigering. Faktum är att jag provar ett av verktygen under intervjun med Sally. Min Galaxy S24 Ultra spelar in hela intervjun som ljudfil och kan sedan både transkribera den och sammanfatta innehållet i punktform baserat på vad den hört. Det blir väldigt osammanhängande och svårt att tolka, så här är nyttan i dagsläget klart begränsad.

Precis som under de senaste åren lär dock utvecklingen gå framåt framöver, så tanken är att AI ska bli bättre med tiden. Sally berättar att när Samsung började arbeta med AI hade man 10 AI-modeller och nu i S24 finns över 100 AI-modeller lokalt på enheten. Hon ger exempel och lyfter särskilt Samsungs eget skärmtangentbord som ska lära sig ditt skrivsätt och bli allt bättre på att rätta misstag.

Just när det gäller skärmtangentbordet så använder Galaxy S24-serien Samsung egen AI-modell Gauss, men vissa andra funktioner bygger på Googles Gemini. När det gäller innehåll relaterat till användarens kommunikation betonar Sally vikten av personlig integritet och det är en av anledningarna till att det sköts lokalt på enheten och inte kräver uppkoppling eller molnbaserad bearbetning.

Galaxy AI kan arbeta lokalt utan att kräva uppkoppling.

Angående framtiden så fick Sally även en fråga från en annan journalist om vad vi kan förvänta oss framöver av AI, om det framförallt kommer att handla om förbättrad funktion av det som redan idag är möjligt eller mer om helt nya möjligheter.

Till den omedelbara framtiden hör att även äldre redan lanserade modeller ska få ta del av många av de AI-funktioner Galaxy S24 nu fått, enligt Sally. Det handlar om Tab S9, Flip 5 och Fold 5 samt S23. Samsung ser även över möjligheterna att ta den här typen av funktioner till telefoner i den billigare A-serien av telefoner.

När det sedan gäller nya funktioner lovar Sally att Samsung ska göra det bästa av alla möjligheter AI kan ge. Hon ger bland annat exempel, som även nämndes under Unpacked-eventet, att AI-funktioner ska förbättra Samsung Health, mer specifikt analys och råd kring sömnkvalitet. Det tillsammans med en expansion av AI till Samsungs smartahem-plattform Smartthings kommer att vara några av Samsungs fokusområden inom AI framöver. På en fråga om Bixby framöver kan utvecklas för att få mer av stöd för generativ AI fick vi svaret att det är en intern diskussion som pågår och att detaljerna kring det kommer att redovisas senare.

När nya funktioner eller nya AI-modeller blir tillgängliga kan de komma användare till del dels via uppdateringar av Samsung One UI som sker vanligen tre gånger per år, men även genom att apparna som använder funktionerna i sig uppdateras, vilket gör att nya funktioner kan komma ofta.