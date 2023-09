10 frågor och svar om Iphone 15, Iphone 15 Pro och Apple Watch Series 9

Annons

Omoderna laddare

Fråga: Stämmer det att gamla Apple-laddare inte kommer att fungera med Iphone 15?

Elias Nordling svarar: Nej, det är inte korrekt. Visserligen har de nya Iphone annat ladduttag, Usb-C i stället för Lightning, men Apple skickar med nya laddsladdar till de nya Iphone, och dessa sladdar kan i sin tur anslutas till äldre laddare. Sladdarna har Usb-C i bägge ändar vilket innebär att äldre laddare med vanligt USB-uttag inte passar (utan adapter), men det är ingen nyhet för Iphone 15, Apple har skickat med sladdar som kräver Usb-C-kontakt i laddaren i flera år. Vill du använda en äldre Apple-laddare med vanlig Usb-kontakt till en ny Iphone 15 går det också bra, du kan köpa sådana sladdar i en vanlig tobaksaffär.

Det enda som på sikt blir omodernt är de sladdar som har Lightning-kontakt i ena änden. Enligt min erfarenhet tar de slut före telefonen som den hör till tar slut.

Koldioxidneutral

Fråga: Apple hävdar att Apple Watch Series 9 är deras första helt koldioxidneutrala produkt. Vad innebär det?

Elias Nordling svarar: Det innebär dels att man säkrat upp att hela producentledet använder grön el vid tillverkningen av klockan. Apple matchar dessutom med grön el motsvarande den förväntade konsumtionen av el under klockans livslängd.

Man har ansträngt sig genom att minimera koldioxidutsläppen under klockans produktion och distribution, till exempel genom att göra kartongen mer kompakt så att fler enheter kan fraktas på samma volym och att använda fartygsfrakt istället för flygfrakt, vilket släpper ut en tjugondel så mycket koldioxid. Totalt säger man sig ha fått ner klockans koldioxidutsläpp med 78 procent under klockans livstid, och resten väger man upp för i form av klimatkompensation. Detta sker enligt Apple inte med handel med utsläppsrätter utan med konkreta åtgärder för att permanent ta bort koldioxid ur atmosfären, till exempel genom skogsplantering. Apple har använt ett företag som kontrollerat och certifierat deras arbete med att ta bort koldioxiden.

Apples påstående att klockan är koldioxidneutral är alltså inte bara tomt snack. Det största frågetecknet gäller hur permanenta Apples åtgärder att klimatkompensera för koldioxidutsläpp egentligen är i praktiken. En skog som planteras suger upp koldioxid, men skulle skogen avverkas eller brinna ner slipper koldioxiden ut i atmosfären igen.

Skillnader mellan 14 Pro och 15

Fråga: Är de nya Iphone 15 och 15 Plus helt enkelt 14 Pro i ny skrud, eller skiljer det något?

Erik Mörner svarar: Visst har de mycket gemensamt, men allt har inte följt med. Tydligaste likheterna är ju att 15 fått systemchippet från förra årets 14 Pro och den dynamiska ön i skärmen. Vad Iphone 14 Pro har som Iphone 15 blivit utan är dock Always on display och förhöjd uppdateringsfrekvens i skärmen. Dessutom saknar 15 och 15 Plus fortfarande optisk zoom, så vi får nöja oss med huvudkamera och vidvinkel.

Hur märker jag 48 megapixel?

Fråga: Har Apple förändrat något i hur den mer högupplösta sensorn kan utnyttjas?

Erik Mörner svarar: Ja och det berör såväl Iphone 15-serien som Iphone 14 Pro där den först gjorde entré. Med uppdateringen till IOS 17 som släpps den 18 september så kommer dessa telefoner kunna ta bilder i 48 megapixel i vanligt format. Fram till nu har ju Iphone 14 Pro och Iphone 14 Pro Max enbart kunnat servera 48-megapixelbilder om du aktiverade och tog bilder i råformat. Det gjorde i sin tur att bilderna blev väldigt utrymmeskrävande, men nu kommer alltså ett alternativ som inte tar lika mycket lagringsutrymme.

Alltid porträtt

Fråga: Något mer nytt kring kamerorna?

Erik Mörner: Ja, Apple berättade att du i Iphone 15 Pro och 15 Pro Max kan ställa in porträttläge i efterhand. Istället för att manuellt välja porträtt när du tar bilden, så tar telefonen även en porträttbild så fort den identifierar en person i bild. Du kan alltså välja när bilden är tagen om du vill välja porträttläget eller inte.

A17 Pro en ny generation?

Fråga: Vad innebär den nya systemkretsen A17 Pro i praktiken?

Erik Mörner svarar: I Apples presentation av Pro-telefonerna fick vi veta att det framförallt var spel som kan dra nytta av kraften i A17 Pro. Rent tekniskt så baseras A17 Pro på 3 nanometerprocess och det är Apple först ut med. Sett till prestanda och batteritid så verkar det dock inte medföra särskilt stora skillnader. Den har bara marginellt bättre prestanda och batteritiden är inte förbättrad jämfört med Iphone 14 Pro.

Ultra och Ultra 2 extremt lika

Fråga: Jag såg ingen skillnad på nya Apple Watch Ultra 2 och på förra årets Watch Ultra, vad missade jag?

Erik Mörner svarar: Inte så mycket, för i praktiken skiljer det väldigt lite. Den nya klockan har mer ljusstark skärm, den nya geststyrningen, ett snabbare systemchipp, mer lagringsutrymme och ett uppdaterat Ultra Wideband-chipp. Det senare gör att du kan få bättre precision när du vill hitta din borttappade telefon på nära håll. Den uppdaterade Siri-funktionen att röstassistenten har tillgång till hälsodata och kan svara på frågor även utan uppkoppling är inte tillgänglig på svenska.

Skillnader Iphone 15 och Pro

Fråga: Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Iphone 15 och Iphone 15 Pro?

Elias Nordling svarar: Chipseten är olika men det är inte viktigt. Vanliga Iphone 15 saknar zoomkamera men kan ändå ta bilder med 2 gånger optisk zoom tack vare 48-megapixelsensorn. Skärmens förhöjda uppdateringsfrekvens på Iphone 15 Pro gör skillnad för hur man upplever telefonen. Titanramen runt skärmen är lite lyxigare på Iphone 15 Pro än aluminiumramen på Iphone 15. Att skjutreglaget för att tysta mobilen ersatts av en knapp där du kan välja funktion själv på Pro-modellen kan möjligen också påverka användarupplevelsen.

Dubbelklicka med klockan

Fråga: Vad innebär den nya “double tap”-gesten på Apple Watch Series 9?

Elias Nordling svarar: Genom att slå tummen mot pekfingret två gånger ska du kunna aktivera olika funktioner i klockan. Det fungerar tack vare den nya mer avancerade processorn som bättre kan känna igen rörelsemönstret, i kombination med maskininlärning. Dubbelklicket motsvarar att man använder huvudknappen i en app på klockan. Det betyder att du till exempel att svara på samtal när det ringer, pausa musik, snooza ett larm och till och med scrolla bland widgetar på klockan.

Detta löser ett problem med smarta klockor, nämligen att de trots att de är mindre och smidigare än telefonen kräver två händer för att användas. Detta eftersom du inte kan använda handen vars arm klockan sitter på. Med dubbelklick kan du det.

Nackdelen som jag ser det är att det är en enda gest. Ta exemplet med samtal till exempel, du vill ju kunna välja mellan att svara på ett samtal eller avvisa det, med dubbelklick finns bara det ena valet.

Min gissning är att dubbelklicket kommer att bli populärt, andra tillverkare kommer att ta efter det och det kommer snart fler gester som ska göra det lättare att göra saker med klockan utan att ha andra handen ledig.

Actionknappen

Fråga: Vad gör den nya Actionknappen på Iphone 15 Pro?

Elias Nordling svarar: Det är en knapp som ersätter skjutreglaget för att växla till ljudlöst läge på tidigare Iphone. Som standard har den samma funktion, men nytt är att du kan välja funktion i inställningarna. Du kan till exempel ställa in den på att tända ficklampan starta kameran eller köra igång en app.

Det här är en extremt lågteknologisk funktion som Apple hade kunnat introducera från den första Iphone och framåt, och det är svårt att se varför man väljer att göra det just nu. En orsak kan vara att skjutreglaget helt enkelt inte fungerade bra med den nya titanramen och man därför valde att gå över till en knapp, och för att presentera det som ett framsteg gjorde man den programmerbar.

Mobiler med en programmerbar extraknapp har funnits i Androidvärlden sedan operativsystemets begynnelse, och av det kan man lära sig att det är få funktioner som är genuint användbara på en programmerbar knapp. Orsaken är att knappen inte gärna ska kunna kringgå skärmlåset och låta dig använda mobilen utan att låsa upp den. Om du programmerar knappen till att starta en app kommer alltså mobilen först att behöva identifiera dig med FaceID innan appen kan starta.

De funktioner som gör sig bäst är därför de funktioner som kan köras med låst mobil, som ficklampan, kameran eller kanske diktafon.