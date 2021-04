Test: Amazon Echo & Amazon Echo Dot – Övertygar trots obehag

Ljudet är riktigt djupt och balanserat, sett till storleken på de här båda högtalarna. Det är givetvis grunden till att vi är positiva till Echo och Echo Dot. Sett till funktion är de snarlika och de har båda det gemensamt att de kopplas in med hjälp av Alexa-appen i din mobil, att du kan röststyra båda med Alexa, på engelska då, och att de nu finns till försäljning även i Sverige.

Det var i höstas som Amazon och deras webbutik efter många års spekulationer från flera håll gjorde entré i Sverige. Amazon.se är dock inte ensamma om att sälja Echo-högtalarna i Sverige, utan de finns även hos andra återförsäljare.

Spotify-koppling

Funktionen i Echo och Echo Dot är snarlik den som finns i de Google-högtalare som numera är ganska vanliga i Sverige. Du kan spela musik via Spotify så snart du kopplat till Spotify-konto till Alexa, men du måste ge dina röstinstruktioner till högtalaren på engelska. Enheter i det smarta hemmet som har stöd för Alexa kan du styra från högtalaren. Hur stor nytta du har av det beror på hur många sådana prylar du har där hemma. Ett exempel på prylar som stöds är Rings dörrklockor och bevakningskameror. Ring ägs till och med av Amazon, men även en hel del andra prylar stöds som lampor från Philips Hue och i den större av högtalarna, Echo, finns även en Zigbee-hubb integrerad för att du ska kunna styra prylar som använder den tekniken.

Precis som andra röstassistenter ska Alexa kunna svara på diverse frågor, men visst märks det att den är begränsad i Sverige och min första bekantskap är inte så övertygande. Jag måste alltså för det första prata engelska för att assistenten ska förstå, inte svenska. Det första jag frågar är om vädret. Svaret jag får då är dels vädret, men även en fråga från assistenten om jag inte även vill ha tips på leksaker till barn som just nu finns att köpa i Amazons webbutik. Motvilligt svarar jag ja, för att se vad jag får för tips, men det sker verkligen motvilligt. Det här går igen fler gånger och ibland känns det mer som Alexa är en förklädd spion som vill lura av mig pengar än någon som faktiskt vill hjälpa mig utan egen vinning. Alexa tar ofta egna initiativ när jag frågat något, men även de tips hon kommer med som först låter omtänksamma och harmlösa utmynnar alltid i att jag ska köpa något på Amazon. Till råga på allt, märker jag när jag går vidare i processen, är just köp inget Alexa kan göra på den svenska marknaden så hennes egna försök till merförsäljning misslyckas.

Jag märker även på andra områden att röstassistenten är begränsad. Echo ställer jag in i min telefon och där får jag tips om att jag kan fråga min nya högtalare till exempel om närmaste kafé. Det går dock inte, för när jag frågar just det så meddelar bara Alexa att funktionen att kolla upp platser i närheten inte fungerar här.

Vad som däremot går att fråga eller be Alexa om är till exempel att sätta alarm eller timers, jag kan få veta fakta, som vad världsrekordet i höjdhopp är, vilket som är världens högsta berg eller hur en katt låter. Jag kan också be henne spela musik från Spotify, spela en radiokanal (då via tjänsten Tunein) eller släcka och tända lampor och jag har sådana som stöds av Alexa. Allt detta funkar utan problem. När det gäller tjänster så finns som sagt Spotify, men till skillnad från till exempel Google Assistant som med hjälp av Chromecast kan styra Netflix, SVT och andra så är TV-tjänsterna i inställningarna hos Alexa begränsade till Fire TV och Amazon Prime Video.

Gör det jag glömt att göra

Bland andra saker Alexa kan är att den direkt i min telefon kan låta mig prata till högtalarna hemma. Jag kan säga till exempel att jag är på väg hem och få det uppläst. Alexa kan även ta egna initiativ baserat på mina vanor, så om jag ofta släcker lamporna med röstassistenten när jag går hemifrån så kan den lära sig det och släcka lamporna på egen hand de gånger jag glömt och den märker att jag, eller någon annan i hushållet, inte är hemma. Du kan även skapa serier av händelser så att assistenten gör flera saker när du till exempel säger Good Morning eller Good Night.

Högtalarna har ett blått ljus som lyser när de lyssnar på dig och när ett gult fast sken istället lyser så betyder det att högtalarna har en notifiering att läsa upp för dig. Det är oftast ett tips den vill dela med sig av. Första gången det här händer mig berättar högtalaren till exempel att jag kan fråga den om bra filmtips. I övrigt på själva högtalarna finns det knappar för att styra musiken och för att stänga av mikrofonen när du inte vill att Alexa ska lyssna. På baksidan där du sätter i strömkontakten finns det även en 3,5-millimeters-kontakt. Det här gör alltså att du kan ansluta en annan, förslagsvis mer kraftfull högtalare för musik och bara använda Echo som en röststyrningstjänst till din befintliga ljudanläggning.

Ljudmässigt, när det gäller musik, så ger båda högtalarna imponerande bra ljud. De överraskar båda två sett till sin respektive storlek och särskilt den större Echo har en imponerande bas och ett övergripande ljud som överträffar det mesta i samma storleks- och prisklass.