Test: Apple TV 4K (2021) – Bättre och sämre samtidigt

Det är lite ovant att testa en produkt som jag testade för tre år sedan och där väldigt lite förändrats sedan dess, men så handlar det ju inte om en mobiltelefon. En teve byts givetvis ut betydligt mera sällan än en mobiltelefon och här har vi nu den nya generationens Apple TV 4K. Trots att själva burken du kopplar till din teve ser identisk ut med föregångaren, så har en hel del hänt, men det gäller då på insidan och det gäller vilka tjänster som finns tillgängliga. Sedan förra Apple TV kom har ju Apple lanserat sin tv-tjänst Apple TV Plus, något som bidrar till upplevelsen, eftersom hårdvaran och möjligheterna är beroende av att det finns högkvalitativt innehåll, både rent tekniskt och innehållsmässigt, att faktiskt titta på.

Osmidig ersättning

När jag börjar använda nya Apple TV 4K gör jag det genom att först dra ur sladden ur min befintliga Apple TV och sedan ansluta den nya enheten i dess ställe. Det här gör flera saker tydliga. Jag var inne på att den här är väldigt lik föregångaren och det är nästan bara den nya fjärrkontrollen som skiljer enheterna åt. Och då inte ens att den nya kontrollen är bättre i alla avseenden. Något annat som går upp för mig är att det inte är alls samma smidiga process att byta Apple TV som det är att byta mobiltelefon till exempel. Nu utgår Apple TV visserligen från att jag har en Iphone och låter mig använda den för att ställa in teven, men jag får inte med mig de appar jag installerat på den gamla Apple TV till min nya och det borde ju vara en självklarhet. Däremot får jag så klart tillgång, när jag väl loggat in med mitt Apple ID, till de filmer jag köpt, mitt bildgalleri i Icloud och så vidare, men det kunde vara smidigare.

Anledningen

En relevant fråga är varför du behöver en Apple TV eller så klart om du ens gör det. Om vi ska beskriva grundfunktionaliteten så är det dels ett sätt att enkelt via Airplay få upp bilden från din Iphone eller Ipad, eller Mac-dator för den delen, på en större skärm, din teve. Det här är huvudorsaken till att vi på Mobil testar Apple TV och att vi även testar Googles motsvarighet Chromecast, som ju även den fungerar för Iphone-appar med stöd för det. Utöver att skicka bild från din Iphone fungerar ju dock även Apple TV 4K fristående. Med appar från många av de stora svenska och internationella streamingtjänsterna så kan Apple TV vara en ersättare till ditt vanliga tv-abonnemang. SVT Play, Netflix, Cmore, med flera finns så klart här och med en tjänst som Telia Play eller Telenor Stream kan Apple TV visa egentligen allt innehåll du annars får via kabel-tv, men här då via internet istället. Utöver rena tv-tjänster så finns även annat apputbud i Apple TV, det som gör den mer interaktiv. Om vi återigen jämför med den förra modellen av Apple TV så märker vi en skillnad här, för medan föregångaren hade en fjärrkontroll som även fungerade som spelkontroll så saknas den möjligheten i nya Apple TV 4K. Anledningen är dock inte nödvändigtvis den man tror. Vi hade en hel del invändningar mot ergonomin på den förra fjärrkontrollen och den fungerade helt enkelt inte särskilt bra varken som vanlig fjärrkontroll eller som den spelkontroll den skulle tjänstgöra som.

Nu har istället Apple gjort om fjärrkontrollen helt. Tagit bort rörelsesensorn som möjliggjorde spel och istället sedan förra Apple TV kom ut gjort det möjligt att ansluta riktiga spelkontroller från PlayStation eller Xbox. Det är alltså både ett steg framåt och något av ett steg tillbaka. Apple själva verkar inte se Apple TV som en utpräglad spelkonsol. Prestandan är vässad på vissa punkter men sämre på andra om man då jämför A12 Bionic som sitter i denna nya Apple TV 4K. Jag kan inte påstå att jag någonsin saknar prestanda i Apple TV, men det är ändå inget spelmonster vi har att göra med.

Fjärrkontrollen i sig är nu betydligt tjockare och i metall, vilket faktiskt gör att den är enklare att använda. Färgkontrasterna mellan svarta knappar och själva fjärrkontrollen i aluminium gör också att du enkelt greppar den rätt, medan den gamla särskilt i lite skumt ljus var lätt att greppa bak och fram. Tacksamma är vi även för att det finns en riktig på- och avknapp på kontrollen och för det smidiga fyrvägskorset med integrerad touchyta. Det gör att du snabbt och med precision kan bläddra och välja i långa listor samt spola i filmer.

Fjärrkontrollen har dessutom en Siri-knapp, så håll in den och fråga efter barnfilmer eller säg “vad sa dom” medan du ser på teve. Då spolas det tillbaka 15 sekunder och textas så att du säkert får en ny chans att uppfatta vad som faktiskt sades. Siri-knapp hade dock även föregångaren till denna Apple TV 4K.

Lik den äldre

Sen har så klart nya Apple TV Plus 4K det mesta den äldre hade och mer. 4K-stödet som namnet så tydligt antyder finns där i båda och dessutom stödet för HDR, i den här nya modellen även i 60 hertz, ingen stor förändring alltså. Däremot har vi här stöd för Wifi 6 vilket i alla fall på sikt kan vara bra eftersom det förbättrar möjligheterna till snabb uppkoppling om du har många uppkopplade prylar hemma.

Möjligheten att färgkalibrera systemet med hjälp av Iphone var något som Apple lyfte fram vid lanseringen och det testar vi så klart. Det innebär att du håller Iphone mot tevens skärm och att selfiekameran i telefonen känner av färgerna och rapporterar detta. Möjligheten finns dock via mjukvaruuppgradering även till den äldre Apple TV 4K som kom för flera år sedan och när jag gjort det ser jag ingen egentlig skillnad. Den var helt enkelt bra inställd redan innan.

Jag nämnde det i början och för att kunna utnyttja Apple TV 4K till max ska du så klart se till att ha innehåll som har stöd för teknikerna och Apples egen tjänst Apple TV Plus är en sådan. De släpper så klart sitt innehåll i 4K HDR, men inte heller det är en anledning att köpa Apple TV 4K för Apple TV Plus finns även tillgängligt i många andra former, i smarta tv-apparater från flera tillverkare och till och med i Chromecast med Google TV, som dock inte kommit officiellt till Sverige ännu. I Sverige finns däremot vanliga Chromecast och med tanke på att den har stöd även för många Iphone-appar och ett betydligt snällare pris är den en svår konkurrent.