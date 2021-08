Test: Huawei Watch 3 Pro – Mycket men ändå lite

På pappret bjuder nya Huawei Watch 3 Pro på en hel del nyheter och förbättringar. Det är till exempel deras första klocka med stöd för e-sim och när det gäller funktioner och gränssnitt, hur man hanterar klockan har det också hänt saker. Dessutom är klockan sett till det yttre nästan oklanderligt påkostad och såväl material som skärmen håller verkligt hög klass.

Nygammalt system

Något av det mest intressanta är troligen att Huawei Watch 3 Pro nu kör Huaweis operativsystem Harmony OS och anledningen till att jag nämner den nyheten först nu är att det i praktiken inte märks. Potentiellt kan det så klart ha betydelse på sikt i takt med att klockan får nya uppdateringar av systemet och generellt ekosystemet med prylar som har stöd för Harmony OS kanske växer, men idag är klockans system i stort sett identiskt med det vi sett i tidigare Huawei-klockor.

Det betyder dock inte att nya funktioner har uteblivit. Eftersom Huawei löpande utvecklar sina tjänster, kanske mer nu än tidigare, så tillåts vi i den här klockan streama musik och ladda ner den i offlineläge från Huawei Musik. Det innebär alltså att du kan lyssna på musik direkt i ett par bluetoothlurar du kopplat till klockan och utan att tvingas hantera mp3-filer. Vad du däremot tvingas göra är att skaffa ett abonnemang på Huawei Musik för att det ska fungera. Priset för musiktjänsten är 99 kronor i månaden men det finns erbjudande som gör att du kan prova gratis och utbudet av musik är faktiskt riktigt bra, i nivå med andra streamingtjänster.

Liten appbutik

Ett annat område där Huawei har sjösatt sin egen tjänst är när det gäller appar. Precis som i telefonen så är det även här i klockan Huawei App Gallery som gäller. Den stora skillnaden är dock att utbudet är extremt begränsat. En anledning till det är så klart att klockan inte börjat säljas ännu när jag testar och man givetvis räkna med att utbudet kommer att utökas. Garantera det kan man dock inte göra och i skrivande stund finns enbart totalt 40 appar. Det är till exempel Kasmus Pro (en uppslagsbok), DTC (en taxiapp i Dubai), Mytuner Radio (för att lyssna på radio, men inget händer hur mycket jag än klickar på de olika kanaler som visas), Infinity Loop (ett enkelt pusselspel) och Itranslate Translator (som faktiskt översätter ord mellan olika språk, men gör det genom att du ska skriva ordet på det pyttelilla tangentbordet på klockans skärm, något som markant begränsar nyttan av det hela. Kort sagt gömmer det sig bland de fåtal appar som finns inget egentligen som verkligen visar klockans eventuella potential, då särskilt inte jämfört med vad som finns hos konkurrenterna i funktions- och appväg.

Huaweis egna Petal Maps finns i klockans appbutik, men den appen kräver att du startat en navigation i telefonens kartapp först och visar efter det vägvisningar så du får instruktioner om varje sväng, inget revolutionerande alltså. Generellt finns det faktiskt en hel del som känns ofärdigt i Huawei Watch 3 Pro. Det är en rad saker som låter bra när man först hör om dem, som e-sim, appbutik, och nytt operativsystem som sedan, när man testar i praktiken visar sig vara ytterst begränsade. Jag ska vara tydlig med att jag inte kunnat testa e-sim under testperioden, men eftersom klockan saknar både e-post och sms-app blir den därmed knappast något som kan ersätta mobilen om du medvetet eller omedvetet lämnar den hemma och är hänvisad till bara klockan. Det är ju framförallt kommunikation i realtid som e-sim ska bidra med, som just sms, medan musik i praktiken går bra att ladda ner i förväg när du har nät och sedan gå offline.

Jag testar framförallt klockan tillsammans med en Huawei-telefon, men klockan fungerar även med Android och Ios och i samtliga fall använder du appen Huawei Hälsa för att sköta inställningar och hantera olika funktioner. Det här blir snabbt ett ganska krångligt sätt, för Hälso-appen är ju inte primärt till för att sköta klockan utan gör det som en av flera saker. Som exempel skulle jag vilja se förbättringar i samspelet mellan telefon och klocka, så att jag till exempel kan skriva lösenord med telefonens tangentbord istället för det svårhanterade i klockan, eller ännu bättre låta telefonen dela med sig av wifi-lösenord till klockan. Klockan kan i alla fall visa aviseringar från telefonen och den gör det på appnivå så att du kan välja bort vilka appar som ska få störa dig på handleden och vilka du hellre väntar med att se tills du tar upp telefonen. Tyvärr kan du dock inte svara på aviseringar från klockan, utan får de till exempel ett sms så måste du ta fram telefonen för att svara.

Tillgängliga funktioner

Ser vi till de olika funktioner som finns från start i klockan räknar jag till ett tjugotal olika ikoner arrangerade i ett rutnät. Du navigerar med ett klick eller svep på pekskärmen alternativt genom att snurra på knappen på sidan. Den är dock inte så användbar just för appval utan funkar bättre när du ska bläddra i långa listor. De flesta av ikonerna har antingen med tid (alarm, tidtagning, timer) eller hälsa (sömnmätning, mätning av syrehalt i blodet, puls, mätning av kroppstemperatur, stressmätning) att göra. Sömnmätningen görs givetvis automatiskt när du har klockan på dig och sover. Resten av hälsomätningarna ka du göra antingen manuellt när du önskar eller aktivera så de mäts kontinuerligt. Vare sig det gäller de här hälsomätningarna eller gps och puls under träningspass så tycker jag att de när jag jämfört med andra enheter visar tillförlitliga data. Huawei vill dock gärna slå på trumman och berätta att Watch 3 Pro har särskilt bra positionering tack vare att den kan ta emot mer satellitdata parallellt, men det jag märker är snarare att det tar lång tid för klockan att hitta sin position när jag ska börja logga mitt träningspass och någon skillnad mot andra klockor när det gäller hur exakt den sedan är ser jag inte när jag jämför. Startar du inte ett träningspass har klockan en funktion för att upptäcka träningspass som till exempel löpning, men för mig tar det flera kilometer innan den reagerar, så även där finns det klar förbättringspotential.

Mätningen i sig när det gäller träning är alltså tillförlitlig när den väl kommer igång, men jag hade många invändningar mot föregångaren till den här klockan och de klagomålen kvarstår även här i mångt och mycket. Det finns en röst som ger dig träningsråd under till exempel löprundan, men precis som senast inleder den mitt andra träningspass med att säga “Your body is in excellent shape”. Det verkar inte baseras på något speciellt vad jag kan upptäcka, och stämmer helt enkelt inte. När jag sedan är igång med träningen verkar coachen inte vara särskilt smart. Den drar sällan slutsatser eller jämför med mina tidigare prestationer utan rabblar bara kilometertider och liknande. Det finns en “smart motståndare” som man kan få tidsrapporter om, men istället för att just till exempel göra den till en som härmar mina tidigare prestationer och triggar mig att överträffa dem springer den här påhittade personen i ett av dig bestämt tempo. Så under löprundan får jag höra i öronen om hur många meter före följeslagaren som jag ligger. Jag känner dock inte att det tillför särskilt mycket. Särskilt under träningen så märker jag också tydliga brister i klockans möjligheter till multitasking. Om nu det här är den officiella starten för Harmony OS, det som ska lägga grunden för Huaweis framtid, så hade vi väntat oss mera. Tvärtom visar det sig att jag under ett träningspass bara har tillgång till basala musikfunktioner, inte kan komma åt mina spellistor för att byta vad som spelas och jag kommer inte ens ut i huvudmenyn för att se tillgängliga appar utan att avsluta träningspasset. Kanske inte ett stort problem under aktiv träning, men vill du mäta en promenad känns det som en stor nackdel att det låser stora delar av alla andra funktioner i klockan.

Sedan är dessutom Huawei i stort bakbundna och vill du dela din träningsresultat till tjänster som Runkeeper, Strava, Nike eller andra är det tvärstopp. Vilket gör dig och dina träningsdata rätt inlåsta. Från hälsoappen kan jag bara dela min prestation i form av en bild för sociala medier.

Den här klockan erbjuder en del möjligheter till anpassning, så du kan till exempel ladda ner olika urtavlor, men begränsningarna är betydligt fler och såväl nuvarande Apple Watch som i skrivande stund kommande Wear OS från främst Samsung visar alla tecken på att vara tydligt bättre i praktiken.