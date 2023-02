Test: JBL Reflect Aero – bra ljud och många möjligheter

Hörlurar som är tänkta att användas vid träning råder det ingen större brist på. JBL har en version som kallas Reflect Aero, vilket är deras dyraste hörlur i det här segmentet. Det som gör dessa mer anpassade till träning är att de är IP68-klassade vilket innebär att de är damm- och vattentåliga. Men de har också ett bra läge för att släppa igenom omgivningens ljud vilket kan vara bra om du är ute och springer eller cyklar. Men vi börjar från början.

Avancerade alternativ

JBL Aero Reflect är trådlösa, true wireless-hörlurar med aktiv brusreducering. Det här innebär att det bland annat finns tre olika lägen för lyssning, du kan dels välja den aktiva brusreduceringen du kan välja läget Ambient aware, vilket släpper igenom omgivande ljud (men samtidigt filtrerar bort en del brus) och Talkthru som låter dig föra konversationer med hörlurarna i (och därmed låter dig höra din egen röst och den du pratar med).

Det finns också möjligheter att justera dessa olika lägen för att anpassa dem efter situationen du sitter i. Bland annat kan du aktivera något som kallas för Adaptive ANC, alltså att brusreduceringen arbetar aktivt och anpassar sig beroende på omgivningens ljud. Lurarna kan också upptäcka potentiella ljudläckor i hörlurarna och kompensera för det. Du kan även testa passformen för att se till att få den bästa passformen med de olika gummipluttarna som följer med (hörlurarna sitter fast dels genom en vanlig gummiplugg som petas in i hörselgången och en gummivinge som krokar i ytterörat). I Ambient aware-läget kan man justera hur mycket av omgivningens ljud man vill höra. Justeringen fungerar bra och ger märkbara resultat. Du kan också justera hur mycket av din egen röst som du ska höra under samtal.

Det finns touchpaneler på båda hörlurarna och du kan välja vad petande på dessa ska göra. De kan aktivera röstassistent, byta lyssningsläge, höja och sänka, play/paus och så vidare. Det finns inga extraordinära funktioner, men de fungerar väl och är ganska lätta att använda. Vill du ställa in ljudet mer exakt kan du använda den inbyggda EQ’n antingen via de förinställda lägena eller genom att själva ställa in EQ’n som man önskar.

Passform och design

Hörlurarna är uppbygda som en “stor” klump i mitten, en vanlig gummiplugg och en gummivinge. Hörluren ska, för att vara enkel att få på plats, liksom skruvas in i örat. Efter lite träning går det ganska bra och de sitter bra och sluter tätt. Men som vanligt när det gäller hörlurar är det ganska subjektivt om de sitter bra och bekvämt eller inte. Jag har testat de olika storlekarna på vingar och gummipluttar, och hörlurarna sitter skönt ett tag. Men sen börjar ett visst obehag uppstå. Jag misstänker att det helt enkelt är den “stora” klumpen i mitten som är lite för stor och trycker på örat. Skulle jag bara ha hörlurarna när jag tränar eller andra tidsbegränsade sätt så skulle det nog inte störa mig så mycket. Men att sitta hela arbetsdagar (vilket blir exakt så lång som batteritiden är, 8 timmar) eller bara flera timmar i sträck, fungerar inte för mig.

Bra ljud – dålig synk

Ljudet i JBL Reflect Aero är bra, jag tycker till och med att det är ovanligt bra för att vara in-earlurar. De kanske saknar det där allra sista trycket i basen (vilket också beror en del på passform), men de slår många på fingrarna. Även samtalsljudet är bra, jag hör den andra personen väldigt bra, min röst angavs som lite burkig, men helt okej, Tillsammans med alla de inställningsmöjligheter (som finns i appen) måste jag säga att dessa hörlurar ger ganska många möjligheter för bäraren. Något som de dock inte klarar så bra är om du vill titta på video med dem. Det verkar vara så att JBL är medvetna om att de inte är superbra på just video eftersom det finns ett specifikt läge där du kan välja om du ska titta på video. Här ska ljudkvaliteten bli något sämre men synkningen blir bättre. Visst blir det en skillnad, synkningen går från att vara ganska dålig till att bli bara dålig. Det ska dock sägas att det här upplevde jag när jag tittade på telefoner, när jag kopplade dem till min laptop var fördröjningen inte alls lika märkbar. Så om du vill ha lurar för att titta mycket på video i telefonen skulle jag leta annorstädes. Men för den som vill ha ett par bra lurar som fungerar i många olika situationer och kan justeras på många olika sätt så är JBL Reflect Aero ett bra alternativ.