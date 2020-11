Test: Ring Alarm – Billigt hemlarm i mobilen

Ett hemlarm som du kan styra från mobiltelefonen är egentligen en naturlig utveckling för Ring, som tidigare främst erbjudit uppkopplade ringklockor. Ring Alarm består av flera olika sensorer och samverkar dessutom med andra Ring-produkter så att du kan komplettera ditt hemlarm med säkerhetskameror och dörrklockor.

När jag sätter igång så går det mesta under installationen bra. Faktum är att det är föredömligt enkelt och till stora delar bara fungerar. Rörelsedetektor och en dörrsensor för att se om ytterdörren är öppen eller stängd ansluter snällt till basstationen utan problem.

Strulet börjar

När jag efter att ha satt en sensor på ytterdörren ska sätta en likadan på balkongdörren börjar det dock strula. De två enheterna som har magneter för att känna av närheten till varandra vill inte reagera på närheten, så oavsett om jag öppnar eller stänger så ger appen samma statusmeddelande. I reklamen för Ring Alarm får jag veta att alarmet är enkelt att ta med sig, helt enkelt plocka ner om man till exempel ska flytta och sedan sätta upp igen på den nya adressen. När jag plockar ner den icke fungerande dörrsensorn som är uppsatt med den medföljande dubbelhäftande tejpen blir det dock ett fult märke på väggen och när jag drar loss sensorn därifrån så ramlar den i bitar istället för att släppa i sin helhet. Faktum är att en varning kommer upp i appen om att någon försöker förstöra den.

Sensorerna i larmpaketet kommunicerar direkt med basstationen och den ansluter i sin tur till ditt trådlösa nätverk. Utöver att du kan styra allt som har med larmet att göra från Rings app i mobilen följer det även med en knappsats så att den som inte har appen kan larma av och larma på direkt när de kommer in. Var och en som vill göra det kan få en egen fyrsiffrig kod att trycka in och när larmet stängs av på det viset får jag som har appen en notis om det i telefonen. Möjligheten att ha koll på larmet via en mobilapp är dock inget unikt för Ring. Det som däremot skiljer Ring Alarm från många av konkurrenterna är framförallt prislappen.

Billigt och begränsat

När jag testar Ring Alarm är prislappen för paketet från 2300 kronor, men det kan bli dyrare beroende på hur många sensorer och delar du behöver. Värt att påpeka är att det heller inte finns någon bindningstid eller påtvingat abonnemang, även om du kan betala 10 euro i månaden för att få en backup om ditt wifi-nät skulle gå ner. Då finns funktioner för att larmet ska kunna ringa nödkontakter och hålla uppkoppling med hjälp av mobilnätet. När jag av en slump upptäcker att mitt wifi gått ner upptäcker jag det dock själv innan larmet ger någon signal om att något är fel.

Utöver paketet som ingår i larmet så testar jag samtidigt en kamera från Ring, för att se hur den integreras med de övriga produkterna. Efter att jag anslutit den till mitt wifi via appen uppdateras den med ny programvara automatiskt och ska sedan bli tillgänglig i appen, både för att visa inspelat material när den känt av rörelser och för att ge mig möjlighet att strömma video live när jag så önskar. Här möts jag dock bara av felmeddelanden om att livevisning inte kan aktiveras, trots att jag ser att kameran har kontakt med mitt wifi och signalerar att den har 30 procent batteri kvar.

Till slut gör jag en systemåterställning på kameran och då lyckas den i alla fall ansluta. Jag lyckas alltså få kameran att fungera, men innan den gör det hänvisar appen bara till samlingssidan för support på Rings webbsida utan att ge några mer specifika råd eller tips för felsökning.

Ingen larmcentral eller billigare försäkring

Att du själv installerar larmet och sätter upp de sensorer som krävs på lämpliga ställen är en sak som utöver prislappen då, skiljer Ring Alarm från mer professionella alternativ. En annan skillnad är att du med Ring Alarm inte har någon koppling till en larmcentral, så här är du så att säga din egen väktare. Ingen kommer att hjälpa dig den dag olyckan är framme på riktigt. Därmed behöver vi utvärdera motivationen till att skaffa hemlarm. Mobil har varit i kontakt med flera olika försäkringsbolag och även om villkoren kan skilja mellan olika bolag så är det samlade beskedet vi fått att du kan få rabatt på hemförsäkringen när du har hemlarm men att det då måste vara ett godkänt larm med koppling till en larmcentral. Något som Ring alltså inte uppfyller. Jag blir heller under testet inte riktigt övertygad om att Ring Alarm fyller den funktion man vill ha i ett larm.

I basstationen så sitter en högtalare som fungerar som själva larmsirenen och även om jag inte har inbrott under testperioden, eller någonsin drabbats av det, drar jag så klart igång larmet med flit för att se och höra vad som händer. När jag kommer hem och dörrsensorn upptäcker det så har jag tid på mig att larma av innan det börjar tjuta på allvar. När larmet går är volymen tillräckligt hög för att det ska vara obehagligt i själva lägenheten men utanför eller i trapphuset är det mer så det hörs men inte säkert väcker uppmärksamhet.

Jag tvivlar inte på att grannarna hör ljudet, men en viktigare funktion är förmodligen att garanterat ha någon som agerar på ditt larm, en larmcentral alltså och det saknas med Rings lösning. Testet med de barnsjukdomar jag råkar ut för gör dessutom att det är svårt att få riktigt förtroende för Ring Alarm och att det är rätt lösningen den dag olyckan är framme.